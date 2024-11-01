edición general
11 meneos
12 clics
Alianza de Intelectuales, Antifascistas, Antiimperialistas

Alianza de Intelectuales, Antifascistas, Antiimperialistas

La Alianza de Intelectuales Antiimperialistas (AIA) se constituyó en 2002 en Madrid, en el marco de la Plataforma Paremos la Guerra (que agrupó a más de setenta organizaciones de todo el Estado español), tomando como referente ético e histórico la Alianza de Intelectuales Antifascistas de los años treinta. La AIA congregó a más de un centenar de artistas e intelectuales, y sus principales objetivos fueron oponerse, con las armas de la cultura y la comunicación, a la invasión de Irak.

| etiquetas: alianza de intelectuales , antifascistas/antiimperialistas
10 1 0 K 130 actualidad
1 comentarios
10 1 0 K 130 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Si ya lo dicen hasta los mandatarios del mundo ...

x.com/Saramurcia/status/2029993217542717466?s=20

:-D
0 K 15

menéame