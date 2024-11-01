Alianza de Intelectuales, Antifascistas, Antiimperialistas

La Alianza de Intelectuales Antiimperialistas (AIA) se constituyó en 2002 en Madrid, en el marco de la Plataforma Paremos la Guerra (que agrupó a más de setenta organizaciones de todo el Estado español), tomando como referente ético e histórico la Alianza de Intelectuales Antifascistas de los años treinta. La AIA congregó a más de un centenar de artistas e intelectuales, y sus principales objetivos fueron oponerse, con las armas de la cultura y la comunicación, a la invasión de Irak.