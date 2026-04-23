edición general
1 meneos
7 clics

La alianza entre Alemania y Ucrania, núcleo del Ejército Europeo

Trump no abandonará la OTAN: no se entrega lo que se domina, se necesita y, al final, conviene a los intereses de los EE. UU.Se dirá que el Reino Unido no está en la UE, tampoco Ucrania. Vivimos una etapa de excepción determinada por una guerra a plazo fijo. Hoy el mando real, la dirección política efectiva, reside en la OTAN. Desde ahí, se planifica la guerra total e integral contra Rusia, el llamado “Schengen militar”, las nuevas tecnologías aplicadas al control de las poblaciones (Israel, su experiencia, tecnología y métodos, es decisiva)...

| etiquetas: ejército europeo , alemania , ucrania , , belicismo , otan
1 0 1 K 9 politica
4 comentarios
1 0 1 K 9 politica
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Lo de los HIWIs no es un concepto nuevo.

Tambinén podrían mandar una unidad de voluntarios españoles y llamarlo división 250.
2 K 43
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Pues se lo pueden meter por el culo.
1 K 32
carakola #3 carakola
#2 Ojalá. Su plan no es metérselo ellos sino metérnoslo a los demás.
1 K 39
#4 Donlixo *
Ya sólo falta la esvástica en el uniforme y tenemos el paquete completo...
1 K 25

menéame