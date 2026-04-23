La alianza entre Alemania y Ucrania, núcleo del Ejército Europeo

Trump no abandonará la OTAN: no se entrega lo que se domina, se necesita y, al final, conviene a los intereses de los EE. UU.Se dirá que el Reino Unido no está en la UE, tampoco Ucrania. Vivimos una etapa de excepción determinada por una guerra a plazo fijo. Hoy el mando real, la dirección política efectiva, reside en la OTAN. Desde ahí, se planifica la guerra total e integral contra Rusia, el llamado “Schengen militar”, las nuevas tecnologías aplicadas al control de las poblaciones (Israel, su experiencia, tecnología y métodos, es decisiva)...