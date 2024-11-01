Por qué algunos animales pueden comer veneno sin morir

Las criaturas que consumen especies con toxinas mortales han desarrollado una serie de ingeniosas estrategias para sobrevivir. Diez serpientes se enfrentaban a una situación muy difícil. Capturadas en la Amazonía colombiana, habían estado varios días en cautiverio sin alimento. Y luego se les presentó una presa extremadamente desagradable: ranas venenosas de tres rayas (Ameerega trivittata). La piel de estas ranas contiene toxinas letales, como histrionicotoxinas, pumiliotoxinas y decahidroquinolinas, que interfieren con proteínas celulares..