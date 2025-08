Ayer un antiguo compañero de trabajo me envió un WhatsApp para pedirme algunas recomendaciones de libros para sus vacaciones. Me comentó, supongo que en broma, que tenía que hacer una lista y compartirla con más gente. Esto me ha recordado que hace unos años siempre publicaba una entrada con un listado de libros antes del verano. Aquí están las de 2016 y 2017, porque casi ningún libro caduca. Recuperemos esa tradición...