El algoritmo para evitar apagones eléctricos que refuerza a las energías renovables

Investigadores de la Universidad de Almería y la Universidad de Santiago de Compostela han desarrollado un algoritmo. El mismo permite abordar las distorsiones armónicas causadas por cargas eléctricas no lineales. El algoritmo permite una compensación óptima de estas perturbaciones para mejorar la calidad durante la integración de la energía fotovoltaica. En proceso de patente, calcula la cantidad óptima de corriente reactiva a compensar en cada punto de la red, garantizando una solución globalmente óptima, y reduce el tiempo de cálculo, un fac