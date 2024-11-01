edición general
Qué es de Alfredo Prada: De 'hombre fuerte' del PP a sentenciado por malversación

Prada, figura 'clave' del mandato de Esperanza Aguirre en Madrid, del PP de Casado, se enfrenta a 7 años de cárcel. Este miércoles, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional confirmó la condena a siete años de prisión para Alfredo Prada. Prada fue exvicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid durante el gobierno de Esperanza Aguirre. La sentencia ratificó su culpabilidad por delitos continuados de prevaricación administrativa y malversación agravada.

Antipalancas21 #2 Antipalancas21
También fue el padre político de Ayuso, uno de los que promovieron la estafa del campus de la justicia de Madrid.
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Otra bala que esquiva la impoluta reina de la charca.
#3 re10
Bueno esta vez ha sido rápido desde 2005 en que se cometieron las ( pongan lo que quieran) sólo se han tardado 20 años y ya veremos si llega a entrar en prisión. Cualquier otro ya habria cumplido la pena íntegra.
