Qué es de Alfredo Prada: De 'hombre fuerte' del PP a sentenciado por malversación

Prada, figura 'clave' del mandato de Esperanza Aguirre en Madrid, del PP de Casado, se enfrenta a 7 años de cárcel. Este miércoles, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional confirmó la condena a siete años de prisión para Alfredo Prada. Prada fue exvicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid durante el gobierno de Esperanza Aguirre. La sentencia ratificó su culpabilidad por delitos continuados de prevaricación administrativa y malversación agravada.