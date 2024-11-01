Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Alemania quiere que los jóvenes jueguen al Monopoly y se ocupen de su jubilación”

Realmente lo que quieren con este sistema es reforzar el sistema privado de pensiones, pero con aportaciones públicas del Estado, que inviertan en bolsa con la supervisión de sus padres haciendo que los niños y adolescentes se ocupen de cuestiones de previsión. Prácticamente, es transferir dinero público al sector privado. Esta medida se justifica, según el canciller Friedrich Merz, diciendo que los jóvenes deben prepararse para invertir regularmente en pequeñas cantidades en la bolsa y así no depender del seguro de pensiones obligatorio.
| etiquetas: pensiones , alemania , privadas , inversión , bolsa
Y los que pierden, siempre son los mismos
Dejemos en sus manos el futuro de las nuevas generaciones, hay que confiar en la política y que papá estado lo hará todo por nosotros.
Pues mira, yo preferiría poder elegir lo que hago con mi pensión. Si alguien quiere dárselo a estos mangantes de políticos que hay en todas partes, allá él.
Que si hay dinero ingenuos; que el 50% de la riqueza está en manos de un 1%.
Solo quieren que " no mires arriba" con sus campañas para los más ingenuos. Hasta se permiten manipular burdamente para que mires en dirección contraria hacia los que son aún más pobres que vosotros señalándolos como culpables.
A ver si espabilais.
Tienes 25 años, has estudiado varias cosas y todavía no has empezado a trabajar cuando ya tienes una deuda de 30.000 euros que crece cada año por los intereses. Y haber estudiado tampoco es garantía de encontrar trabajo y más con una europa en crisis.