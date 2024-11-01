edición general
Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Alemania quiere que los jóvenes jueguen al Monopoly y se ocupen de su jubilación”

Realmente lo que quieren con este sistema es reforzar el sistema privado de pensiones, pero con aportaciones públicas del Estado, que inviertan en bolsa con la supervisión de sus padres haciendo que los niños y adolescentes se ocupen de cuestiones de previsión. Prácticamente, es transferir dinero público al sector privado. Esta medida se justifica, según el canciller Friedrich Merz, diciendo que los jóvenes deben prepararse para invertir regularmente en pequeñas cantidades en la bolsa y así no depender del seguro de pensiones obligatorio.

#4 Alcalino
En la bolsa, como todo en la vida, para que unos ganen otros tienen que perder.

Y los que pierden, siempre son los mismos
Findeton #11 Findeton
#4 Lo que dices es falso, si la empresa crece porque vende más, todos ganan. De hecho la economía NO es un juego de suma cero.
DrEvil #2 DrEvil
Mucho mejor darlo a los políticos, que han demostrado que lo saben gestionar bien.
Dejemos en sus manos el futuro de las nuevas generaciones, hay que confiar en la política y que papá estado lo hará todo por nosotros.
Pues mira, yo preferiría poder elegir lo que hago con mi pensión. Si alguien quiere dárselo a estos mangantes de políticos que hay en todas partes, allá él.
Dragstat #5 Dragstat
#2 esa no es la cuestión, la cuestión es si las pensiones están "garantizadas" por el estado, o por cada uno de forma individual. En Estados Unidos cada uno es responsable de su pensión. Si las inversiones suben no hay ningún problema por supuesto. Siempre que hayas generado lo suficiente y no vivas demasiado.
bronco1890 #14 bronco1890
#5 En estados unidos la pensión mínima para alguien que haya cotizado 30 años ("special minimum benefit” ) anda por los 1400 USD
oceanon3d #6 oceanon3d *
#2 #3 Tal para cual.

Que si hay dinero ingenuos; que el 50% de la riqueza está en manos de un 1%.

Solo quieren que " no mires arriba" con sus campañas para los más ingenuos. Hasta se permiten manipular burdamente para que mires en dirección contraria hacia los que son aún más pobres que vosotros señalándolos como culpables.

A ver si espabilais.
tul #10 tul *
Que aprovechen se dentro de nada les van a exigir morir en una trinchera por la gloria de América!
bronco1890 #1 bronco1890
Invertir≠ Monopoly
Jakeukalane #8 Jakeukalane
#1 la metáfora es que es un juego de azar. Yo lo veo bien traído.
Dragstat #12 Dragstat
#9 porque en la cuadrada las esquinas crean problemas, no fluye bien el dinero.
#13 soberao *
También explotan a los jóvenes sustituyendo las becas de estudio por préstamos "con el aval del estado" (=que te dan el préstamo aunque no puedas hacer frente o no seas capaz de gestionarlo).
Tienes 25 años, has estudiado varias cosas y todavía no has empezado a trabajar cuando ya tienes una deuda de 30.000 euros que crece cada año por los intereses. Y haber estudiado tampoco es garantía de encontrar trabajo y más con una europa en crisis.
Findeton #3 Findeton
Porque claro, quemar el dinero de las pensiones es mucho mejor que invertirlo…
Dragstat #7 Dragstat
#3 para los países lo mejor es que sus ciudadanos tengan dinero para gastar en la economía circular de su propio país. Uno de los problemas de las sociedades hiperenvejecidas occidentales es que sus ciudadanos viven más de los que sus pensiones privadas pueden soportar, y con un 30% de ancianos, no tienen forma de sostener la circulación del dinero.
Findeton #9 Findeton
#7 Perdona, economía circular? xD y por qué no cuadrada?
