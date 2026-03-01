edición general
Alfalfa, jeques y guerra

¿Recuerdan el olor del heno? Un aroma de hierba segada, con tintes de tierra impregnada de sol, un dulzor picante en la boca… es como si el verano quedase condensado en ese cúmulo de hierbas casi secas. En realidad, fue una innovación de las comunidades campesinas y pastoras, que descubrieron que dejando actuar al sol sobre algunos vegetales, conseguían disponer de alimento para el ganado cuando llegara el invierno o cuando las sequías no dejaran crecer al pasto. El heno más habitual y el más apreciado para dar de comer a vacas, caballos...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... o conejos, es el de alfalfa, por su alto contenido de proteína, sus elevados aportes en minerales y vitaminas y su buena digestibilidad. Este regalo de la tierra y el sol sigue ocupando miles de hectáreas en zonas como Aragón, Castilla, Catalunya o Navarra. “Cuando el prado da heno, el establo está lleno”, dicen en el campo. O decían, porque en las últimas décadas este heno llena otros establos, los de los caballos de pura raza de los hipódromos de Dubai y Abu Dabi y los de valiosísimos

josde #3 josde
A los conejos no les sienta muy bien la alfalfa, por tener hidratos de carbono.
MateriaNegra #4 MateriaNegra
Résumelo en una frase: agricultores del Ebro al borde de la ruina porque los camellos de carreras del jeque no reciben su alfalfa a tiempo. La globalización en su máxima expresión. Décadas construyendo un nicho de exportación exquisito, y resulta que el eslabón débil eres tú — el regante aragonés — mientras el camello sigue valiendo millones y el barril de petróleo también. Guerra ajena, ruina propia. El clásico.
zaq #5 zaq *
#2 haber plantado tomates, coño

Los agricultores sembramos lo que puede salvar el umbral de rentabilidad de nuestras explotaciones. La alfalfa la siembran habitualmente en regadíos de zonas de agricultura extensiva, donde su clima obviamente no permite cultivos de mayor valor añadido.

Puedes darle las gracias a las modificaciones de la PAC de los últimos años, en la que nos obligan a sembrar un % de leguminosas para no sufrir una fuerte penalización respecto al importe de las ayudas…   » ver todo el comentario
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
COAG ni sindicato ni pollas, terratenientes disfrazados de pijoprogres del campo. os imagináis que toda esa agua, todas esas hectáreas de cultivo se dedican a alimentación humana, a productos básicos de primera necesidad, y no a especular con ella para exportarla a las monarquías absolutitas del Golfo? pues eso, que se arruine COAG y toda su familia, haber plantado tomates, coño!
