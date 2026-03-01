Alfalfa, jeques y guerra

¿Recuerdan el olor del heno? Un aroma de hierba segada, con tintes de tierra impregnada de sol, un dulzor picante en la boca… es como si el verano quedase condensado en ese cúmulo de hierbas casi secas. En realidad, fue una innovación de las comunidades campesinas y pastoras, que descubrieron que dejando actuar al sol sobre algunos vegetales, conseguían disponer de alimento para el ganado cuando llegara el invierno o cuando las sequías no dejaran crecer al pasto. El heno más habitual y el más apreciado para dar de comer a vacas, caballos...
| etiquetas: agricultura , ganadería , irán , guerra , trump
… » ver todo el comentario
Los agricultores sembramos lo que puede salvar el umbral de rentabilidad de nuestras explotaciones. La alfalfa la siembran habitualmente en regadíos de zonas de agricultura extensiva, donde su clima obviamente no permite cultivos de mayor valor añadido.
Puedes darle las gracias a las modificaciones de la PAC de los últimos años, en la que nos obligan a sembrar un % de leguminosas para no sufrir una fuerte penalización respecto al importe de las ayudas… » ver todo el comentario