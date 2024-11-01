Carrère cuenta que Limónov escuchaba siempre hechizado a Dugin: sentía que juntos eran el brahmán y el guerrero. Conformaban, sin embargo, un equipo explosivo e inestable, razón por la cual, finalmente Dugin abandona la agrupación y comienza su alianza intelectual con Putin
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Sin duda vivimos tiempos complejos. Las viejas ideologías políticas caídas han mutado y han aparecido nuevas. El orden liberal europeo es una farsa. Pero el populismo de la extrema derecha también. El comunismo se equipara al nazismo y al totalitarismo. Quedan pocas ideologías a las que aferrarse.
Y mientras tanto, la clase trabajadora tiene ya a sus nuevos dioses: el dinero, el entretenimiento y el porno. Pocas cosas dan más sensación de libertad que los créditos, el juego o el consumo.
Ni sabemos de dónde venimos ni sabemos a dónde vamos.
Definición perfecta de la ideología que practica el Kremlin.
Por qué el orden liberal europeo es una farsa?
No sabrás de dónde vienes, tú, yo soy perfectamente consciente.
Es un wannabe de Zar, esa es la realidad.
A este también sufrio indigestión por polonio gracias al Kremlin.
La luz para iluminar Europa frente a la corrupción europea según meneante promedio.
De hecho, Zhirinovsky compitió contra el partido del padrino de Putin, Boris Yeltsin, y contra la propia Rusia Unida en varias elecciones generales en Rusia, y es conocido por codearse con gente tan maja como… » ver todo el comentario