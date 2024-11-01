Alertan del consumo problemático de alcohol entre universitarios

Una investigación en la que ha participado la UCLM revela que el 30,3% de los universitarios presentaban un riesgo moderado o alto de consumo problemático de alcohol. El consumo problemático de alcohol entre los estudiantes universitarios españoles no solo es elevado, sino que también tiende a mantenerse estable a lo largo de los años de carrera, según revela un estudio publicado recientemente en la revista 'International Journal of Mental Health and Addiction'. La investigación, en la que ha participado la Universidad de Castilla-La Mancha
Consumo nulo entre semana (mientras que antes hasta en los menús del día te incluían un cuartillo de vino) y todo de golpe el día del fin de semana que se hace botellón
La cantidad total mensual menor y el pico de alcohol en sangre mayor.
En cambio ahora mis hijos se están echando a perder, una se pasa el fin de semana estudiando y el otro jugando con el ordenador, no salen ni obligaos... A veces quedan con amigos, pero muy de vez en cuando, a lo mejor un día al mes o cada dos meses, y normalmente para ir al cine o dar una vuelta por el centro comercial, o como mucho a las fiestas de los pueblos… » ver todo el comentario
¿Querías aprender a jugar al mus? Ciudad universitaria a las 13:00
Se de mas de uno que fue un coco en el colegio y el instituto e irse a la mierda al empezar la carrera (por norma los que no habían visto una botella hasta los 18...)
Vamos, que siempre ha pasado, mal, pero siempre a pasado, pasas de niño a adulto y las tentaciones de la carne te llegan como blitzkrieg
Los que ya andábamos por la calle desde los 15 lo teniamos ya mas superado para esas edades (que no digo que "es que eramos mas listos", pero se notaba muchísimo)