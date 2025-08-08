·
"Alerta máxima por violencia de género en junio": ocho asesinadas y récord de llamadas de denuncia
El foco siempre se sitúa sobre las asesinadas. Y ahí, con 8 mujeres víctima, junio dejaba ya un dato para la extrema preocupación.
etiquetas
violencia de género
ministerio de igual da
actualidad
12 comentarios
#4
DatosOMientes
¿Qué significa "alerta máxima"? ¿Toman las autoridades algún tipo de medida especial o excepcional?
7
K
81
#5
Sawyer76
#4
¿Qué significa "alerta máxima"?
Significa: es agosto y hay que llamar la atención con algo.
2
K
30
#6
Apotropeo
#4
significa que van a sacar de la cocina a Steven Seagal.
3
K
36
#8
Barney_77
#4
Si se reúne el gabinete de crisis en una sala grande, se hacen fotos con caras largas, se pasan un par de horas hablando de lo malo que son los hombres, hacen una declaración institucional en el formato "El gobierno condena... violencia machista... nos están asesinando.... mas dinero para igualdad... es una lacra que nos une a todas"
Después firmaran un papel y a casa. ¿Resultado? Ninguno real, unas fotos y a casa con un plus de dietas y asistencia a reunión.
3
K
36
#12
karaskos
#8
Discrepo en lo del resultado.
Aumentar un poquito más la tensión social entre unos y otros, en este caso entre hombres y mujeres, en la ya de por sí tensa sociedad en la que estamos...
Pseudo progresismo.
0
K
7
#9
DayOfTheTentacle
#4
más dinero
2
K
22
#11
ur_quan_master
#4
creo que un programa de TV
0
K
12
#3
Grandpiano
Esto solo lo soluciona una reunión del comité de crisis.
2
K
25
#7
Macnulti_reencarnado
#3
que resolverá que hay que aumentar el presupuesto del ministerio inútil.
2
K
28
#10
DayOfTheTentacle
El calor
1
K
16
#1
Anfiarao
El foco siempre se sitúa sobre las asesinadas
Si le parece bien a el inmundo, ponemos el foco en el vuelo del alicuécano menudo sobrevolando el atlántico.
0
K
10
#2
GrogXD
#1
o en la aguja colipinta en sus migraciones latitudinales de larga distancia.
0
K
6
