Alerta contra el Racismo: Ministerio de Cultura denuncia ante Ministerio Público expresiones discriminatorias ocurridas en Trujillo

El Ministerio de Cultura, a través de su Procuraduría Pública, interpuso una denuncia formal ante el Ministerio Público contra el ciudadano Jorge Luis Silva Cabrera, por un acto de racismo ocurrido en un establecimiento comercial de la ciudad de Trujillo, región La Libertad. La denuncia, presentada en aplicación del artículo 323 del Código Penal, que sanciona los actos de discriminación, fue dirigida a la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, donde se pone en conocimiento las expresiones discriminatorias difundidas en redes sociales