Alemania tiene tan pocos niños que las guarderías han pasado de ser imposibles de conseguir a cerrar

"Ahora nos dedicamos cada vez más a captar familias", cuando hace no tanto se calculaba que en Alemania había un déficit de 300.000 plazas de guardería (hay quien eleva el total a 430.000) y que hacían falta unos 125.000 profesionales en el sector. Este fenómeno se explica por dos claves: la caída de la natalidad y el efecto de los alquileres en el centro. Si los niños escasean en ciertos distritos centrales es porque el encarecimiento de los alquileres expulsa a las familias hacia otras zonas.