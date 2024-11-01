Alemania tiene tan pocos niños que las guarderías han pasado de ser imposibles de conseguir a cerrar

"Ahora nos dedicamos cada vez más a captar familias", cuando hace no tanto se calculaba que en Alemania había un déficit de 300.000 plazas de guardería (hay quien eleva el total a 430.000) y que hacían falta unos 125.000 profesionales en el sector. Este fenómeno se explica por dos claves: la caída de la natalidad y el efecto de los alquileres en el centro. Si los niños escasean en ciertos distritos centrales es porque el encarecimiento de los alquileres expulsa a las familias hacia otras zonas.
También pasa en España. Los barrios de clase trabajadora más bonitos, con más jardines, que hace unos años no quería nadie ahora son de los barrios más demandados. Yo vivi en Franlfurt hace 20 años en un "barrio de mierda" a veinte minutos andando del centro y por lo que me dice la gente que vive allí ahora es de los barrios más caros porque la gente ya no quiere irse a las afueras.
El problema es otro totalmente diferente!
La recomendación actual es apenas nazca el niño apuntarte en varias guarderías para no tener problemas para encontrar plaza de guardería cuando tenga un año.