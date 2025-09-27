Alemania tiene una «senda de los gilipollas»: Una ruta con figuras de Donald Trump, George W. Bush o Erdogan

Los amantes del senderismo tienen en la septentrional y despoblada región germano oriental de Mecklemburgo-Antepomerania un atractivo paseo de carácter pedagógico. Se le conoce oficialmente como el Sendero didáctico de los personajes malvados, pero muy pocos lo llaman así. El nombre popular que lo ha hecho famoso en el país es el de la Senda de los Gilipollas. Situado en un bosque junto a la antigua hacienda de un Junker germano, el sendero está sembrado de esculturas realizadas en bronce que representan a conocidos personajes internacionales.