Alemania suspende parte de los envíos de armas a Israel tras la decisión de Netanyahu de tomar Ciudad de Gaza

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha anunciado este viernes que su Gobierno suspenderá hasta nuevo aviso las exportaciones a Israel de armamento que pudiera emplearse en la Franja de Gaza, después de que el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu aprobase durante la madrugada un plan militar para tomar el control de toda Ciudad de Gaza.

babuino #2 babuino
La clave está en
"suspender" =! cancelar
"parte" =! completamente
Así pasan lavan algo su imagen pública ante el mundo y no se comprometen demasiado.
Pasado mañana completan el envío y acuerdan diez más.
ASCO.
#5 Alcalino
Llegan tarde y mal.

Europa es cómplice del genocidio, pero Alemania lo es mas.
#8 chavi
#5 Ni siquiera "llegan".

Nosotros tampoco
Cehona #4 Cehona
Les ha costado entenderlo.
kinz000 #7 kinz000
Las pistolas de agua no las enviarán por si la beben.
Nitanmal #1 Nitanmal
Hasta nuevo aviso dice...
#3 tyrrelco
Suspende el envío de submarinos, de bombas, balas, minas y material antidisturbios no hay restricciones, supongo.
#6 Albarkas
Demasiado tarde, estúpidos.
