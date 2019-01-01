edición general
Alemania sufre la recesión más grave desde la Segunda Guerra Mundial y vuelve a niveles de 2019 (alemán)

La recesión en Alemania ha sido mucho mayor en dos años de lo que se suponía.El producto interno bruto (PIB) cayó un 0,9 por ciento en 2023 en comparación con 2022, según sus datos revisados. Esta es la recesión más larga en la historia de la República Federal simplemente pasado por alto. ¿Por qué esta amarga constatación no fue discutida adecuadamente por el público especializado y, por lo tanto, apenas fue notada por el público? Heiner Flassbeck, que ya está en TP en el verano de 2024 Habiendo llamado la atención sobre el problema, la falta

Cehona
Que vendan sus islas.
Verdaderofalso
#1 que trabajen más horas
delcarglo
#1 EEEEEh Mallorca no se toca xD
Alcalino
La capitulación de Europa ante Trump en las negociaciones tienen su fuente en la necesidad desesperada de Alemania de mantener las exportaciones a EEUU a cualquier precio, incluso al precio de joder a todos los demás socios de la UE
angelitoMagno
Resurgimiento del neo nazismo, recesión económica, pérdida de peso político tanto de Alemania como de Europa, etc ...

En fin. ¿Ya echáis de menos a Merkel, amigos alemanes?
El_Tio_Istvan
#3 La echo yo de menos y soy un español de izquierdas... :roll: :-D
cKr1
Habrá que enviarles a los hombres de negro, no? A ver si han estado viviendo por encima de sus posibilidades.
angelitoMagno
#6 No, ni siquiera han llegado al 3% de déficit. datosmacro.expansion.com/deficit/alemania

Lo mismo cuando lleguen al 10% y tengan que pedir un préstamo en condiciones ventajosas o una quita de deuda al BCE
cocolisto
La locomotora alemana, a pedales.
GEP_Gun
#4 alemania esta en la champions league, alemania va bien...
