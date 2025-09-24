edición general
Alemania se está preparando para una guerra en Europa. Quiere empezar con latas de raviolis

El ministro de Agricultura alemán dijo que quería aumentar la reserva nacional de alimentos con latas de raviolis. La anécdota ha evidenciado un cambio de mentalidad en la sociedad ante una hipotética escalada con Rusia

21 comentarios
pitercio #1 pitercio
No puede ser peor que la polla yankee con chucrut que es su alimento nacional.
Graffin #4 Graffin
#1 Literal y metafóricamente hablando.
woody_alien #10 woody_alien
#1 Y de postre rugelach.
ElenaCoures1 #19 ElenaCoures1
#1 A lo mejor les fue mal con USA como socio, tal como dice la propaganda rusa
Pero a vosotros lo que os gustaría es que bebieran vodka
Afortunadamente eso ya no va a pasar
Supercinexin #9 Supercinexin
Más de cuarenta años oyendo que ¡Alemania! es el putomejor país de Europa y un ejemplo de eficiencia, liderazgo y buenas costumbres... para esto.

Lenari #3 Lenari
Lo que me pregunta es ¿para que se están preparando realmente?

Porque por mucho que lo usen de excusa, una guerra con Rusia no tiene ni piés ni cabeza. Una cosa es que Rusia se meta en guerra con Ucrania porque es que le queda a un tiro de piedra de Moscú y es una amenaza para la seguridad, pero no va a meterse a temas mayores.

Pero toda está preparación de guerra, ¿para qué narices es?
pip #5 pip
#3 la preparación para una guerra con Rusia obviando que eso podría acabar en una hecatombe nuclear, con lo que o bien tienen muchas esperanzas en que haya guerra pero no escale tanto, o bien es absolutamente ridículo.
Graffin #6 Graffin
#3 En caso de crisis económica gorda lo mejor es buscar un enemigo exterior común para que no culpen al gobierno de turno. Eso, y que la guerra es un negocio cojonudo para reactivar una economía moribunda.
pip #7 pip
#6 pues una guerra con Rusia volatiliza los mercados al primer disparo de artillería y luego volatiliza todo al primer nuke. No parece la mejor idea para reactivar nada.
Supercinexin #16 Supercinexin
#6 Sí, a la putapénica economía ucraniana le ha ido cojonudo los últimos tres años.
TripleXXX #11 TripleXXX
Esta gente siempre han estado dando polculo, provocando o dejándose meter en conflictos.

Con la de hostias que se han llevado, ¿Como no han aprendido a desescalar y a aborrecer la guerra?
1 K 22
#8 TusCataplines
Nadie se acuerda de la serie alemana que de los 80 (emision en tve): Ravioli
Ed_Hunter #13 Ed_Hunter
#8 yo la recuerdo, y no les iba muy bien.
tul #2 tul
yo vigilaria la produccion de silbatos
#20 rystan
Deberíamos disponer de una reserva de cosas que se podrían necesitan en caso de que pase lo que sea. En Finlandia la tienen y las mascarillas del COVID las sacaron de ahí.
#12 Turny
En España espero empiecen pronto con reservas nacional de latas de la fabada el litoral.
Brimstone #14 Brimstone
#12 La guerra química está prohibida por la Convención de Ginebra.
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
#14 jajajajajajaja como que le van a hacer caso a esa convención, le hacen el mismo caso que a las resoluciones de la ONU. xD
#21 rystan
#14 Pero ésta NO ES la razón por la que no se hace.
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#12 desde el COVID siempre tengo dos latas de fabes y dos de lentejas en casa
Antipalancas21 #18 Antipalancas21
#15 Yo de fabada que cuando las comes te tiras unos cuescos que asustan al mas pintado.
