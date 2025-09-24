Alemania se está preparando para una guerra en Europa. Quiere empezar con latas de raviolis

El ministro de Agricultura alemán dijo que quería aumentar la reserva nacional de alimentos con latas de raviolis. La anécdota ha evidenciado un cambio de mentalidad en la sociedad ante una hipotética escalada con Rusia
| etiquetas: alemania , guerra , rusia , raviolis
Pero a vosotros lo que os gustaría es que bebieran vodka
Afortunadamente eso ya no va a pasar
Porque por mucho que lo usen de excusa, una guerra con Rusia no tiene ni piés ni cabeza. Una cosa es que Rusia se meta en guerra con Ucrania porque es que le queda a un tiro de piedra de Moscú y es una amenaza para la seguridad, pero no va a meterse a temas mayores.
Pero toda está preparación de guerra, ¿para qué narices es?
Con la de hostias que se han llevado, ¿Como no han aprendido a desescalar y a aborrecer la guerra?