Alemania está envejeciendo más rápido de lo que se creía

Nuevos estudios indica que la población podría reducirse en torno a un 10% hasta 2070. La inmigración no podrá compensar este descenso. A la incertidumbre general causada por la cambiante situación mundial se suman problemas concretos: escasez de vivienda, aumento de los alquileres y falta o precariedad de servicios de cuidado infantil. El temor al declive económico crece porque los padres generalmente se ven obligados a reducir su jornada laboral. Cada vez más personas afectadas afirman que simplemente ya no pueden permitirse tener hijos.