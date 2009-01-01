edición general
12 meneos
14 clics

Alemania y Bélgica se oponen a la confiscación de fondos estatales rusos congelados en la UE (EN)

Alemania y Bélgica se muestran escépticos ante la posibilidad de confiscar los activos del banco central ruso que actualmente están congelados en la Unión Europea.

| etiquetas: ucrania , otan , ue , rusia , guerra , fondos , alemania , bélgica
10 2 0 K 144 actualidad
14 comentarios
10 2 0 K 144 actualidad
Comentarios destacados:    
Veelicus #2 Veelicus
confiscación no, robo, hablemos con propiedad.
No ha habido ningún juicio, ni lo abra, que autorice una confiscación, cuando se hace por la fuerza es un robo.
13 K 154
Tkachenko #3 Tkachenko
#2 que le pregunten a Venezuela por el oro que les ha robado Reino Unido
3 K 62
Aokromes #4 Aokromes
#1 #2 tranquilos, ahora vendra el de los zazis a explicarnos que alegrarnos que tener seguridad legal en la ue es nazi.
2 K 39
Tkachenko #6 Tkachenko *
#4 el multicuentas, vaya  media
2 K 36
suppiluliuma #12 suppiluliuma *
#4 ¡Qué dices, alter kamerad! Todo el mundo sabe que las confiscaciones realizadas por los judeobolcheviques de la URSS en el Reich tras la Segunda Guerra Mundial fueron un robo descarado. ¡Y tuvieron el descaro de llamarlo "reparaciones de guerra! ¿Acaso el Reich estuvo de acuerdo en pagar semejantes "reparaciones de guerra"? ¡Claro que no! ¡El Führer nunca lo hubiera permitido! HEIL HITLER!!! :troll:

Hablando de nazis. Pregúntale a tu amigo…   » ver todo el comentario
0 K 11
Aokromes #14 Aokromes *
#12 ahora me entero de que paises europeos tenian fondos en alemania y los rusos se los llevaron.
spoiler:
la ue no esta en guerra con rusia.

p.d. hay que ser muy bruto para acabar el mensaje con esas 2 ultimas palabras aunque sea de coña.
0 K 10
Tkachenko #1 Tkachenko
Ansioso por leer al multicuentas. El que decía que todo el despilfarro de dinero en armas para EEUU se iba a pagar con los fondos rusos confiscados ¬¬
2 K 45
NATOstrófico #11 NATOstrófico
#1 SUfrir? solo leyendo tu memeces.
0 K 10
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1 *
Es raro; el titular dice "se oponen" y el texto "se muestran escépticos"
De momento los intereses han ido e irán para Ucrania
Dinero ruso para liquidar rusos invasores
Si ya fuera todo lo incautado, sería la rehostia de gracioso

No se lo qué diría el inútil de Hackerruso: Probablemente esté rabiando allá donde esté xD
2 K 25
NATOstrófico #8 NATOstrófico
#7 Si todo fuera incautado sería un tiro en el pié. Esa supuesta situación platearía un debate jurídico y socavaría la confianza de inversionistas entranjeros, lo que como primera consecuencia traeria una subida considerable de la deuda. Y como tenemos que "pagar" un 5% con deuda a Trump, nos costaría más
0 K 10
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1 *
#8 Ya se decidirá; no sufras. De momento los intereses son un buen pellizco
¿Y dices que ahora hay que pagar a Trump un 5%?
Eso es nuevo!!!!
Ya había que incrementar los presupuestos de defensa hasta el 5%
Y se hará invirtiendo en empresas europeas
Pero con ese 5% que dices, vas a tener razón ¿Cuándo dices que hay que pagarlo?
Pero si dices que nos va a costar más aun
0 K 6
#5 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Normal, luego nos tocará endeudarnos para devolverlo cuando nos obligue un tribunal. Y devolver 300.000 millones, después de fundirlos en armas de tito Trump para Ucrania, verás las risas de Trump & Cia cuando llegue la factura.
0 K 16
Nekobasu #9 Nekobasu
No listilla.. los intereses se han usado de garantia.. pero cuando Rusia arrase con Ucrania habra que devolverle el dinero, los intereses, y los barcos de los oligarcas en perfecto estado.

Es lo que tiene aplastar a tu enemigo, que impones las condiciones a tu gusto.
0 K 6
suppiluliuma #13 suppiluliuma *
#9 Que aplastamiento más raro, que va por su cuarto año. Debe ser el aplastamiento más lento de la historia.
0 K 11

menéame