Los alemanes leen a Carl Schmitt entre las ruinas del atlantismo

A medida que el polvo se asienta en Caracas y Copenhague cae en la cuenta, también los alemanes se enfrentan a la sobria perspectiva de un nuevo orden mundial. Pero hay una diferencia. Un mundo de espacios continentales no resulta nada nuevo para ellos. Lo ideó un alemán. Cuatro décadas después de su muerte, Carl Schmitt, teórico del autoritarismo y crítico del liberalismo, está experimentando un renacimiento sostenido. Schmitt, un nazi vinculado a la España franquista, no solo es venerado hoy en día por los neofascistas rusos y franceses.