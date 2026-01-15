edición general
Aldous Huxley, filósofo, escritor y autor de ‘Un mundo feliz’: “Lo más importante que he aprendido es a ser amable”

Aldous Huxley, filósofo, escritor y autor de ‘Un mundo feliz’: “Lo más importante que he aprendido es a ser amable”

Nacido en Inglaterra en 1894 en una familia intelectualmente muy activa y fascinada por la ciencia, el pensamiento crítico y la literatura, Huxley creció rodeado de libros, debates y grandes preguntas. Esa formación temprana alimentó una curiosidad “voraz” que lo acompañó siempre y convirtió su obra en una herramienta para interrogar la modernidad, la libertad humana y los límites de la tecnología. Su novela más célebre, Un mundo feliz, demuestra por qué no puede reducirse a “escritor de ciencia ficción”: con una mente visionaria se adelantó...

