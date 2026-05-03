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Aldama entrega al Supremo una cinta de Koldo en la que pacta con Ábalos una comisión de 5 millones por la venta del cuartel general de la Sepi

Su defensa solicita la "reproducción" de esta grabación en el juicio oral que se está desarrollando por su "singular importancia para acreditar la veracidad de la declaración" de su representado

| etiquetas: aldama , ts , sepi , koldo , ábalos
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5 comentarios
9 1 1 K 96 actualidad
yoma #1 yoma
Coño, esto es lo último, grabaciones buenas y grabaciones malas. :troll:
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anarion321 #2 anarion321
Y eso que Aldama dicen que no aporta pruebas...
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#5 lawerka
#2 Además de que todos dicen lo mismo. Debe ser que alguien les da una versión para ir repitiendo
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XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Porqué no lo hizo antes? Porque no había IA?
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#4 lawerka
#3 La noticia dice que ya está incorporada a la causa. Ahora piden su reproducción
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menéame