Aldama admite los delitos que se le imputan en el caso Koldo pero pide penas atenuadas por colaboración

A diferencia de Ábalos, no pide la testifical de ministros, pero sí de ex jefes de gabinete y de sus socios en hidrocarburos

| etiquetas: aldama , koldo , abalos
1 comentarios
sotillo #1 sotillo
Listo el chico, ni que lo tuviera todo pensado y preparado, como si alguien y desde dentro le fuera llevando de la mano, ya le han sacado de la cárcel ahora ¿Le dejarán quedarse una parte del botín o todo?
