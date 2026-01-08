·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8012
clics
El tema barcos es mucho peor de lo que parece
4975
clics
Fotos de las audiciones para la serie de televisión "La Familia Addams" en 1964 [Eng]
7958
clics
Desmintiendo el bulo del reparto de comida con IA que engañó a Reddit y a Meneame
4138
clics
Los jueces se han vuelto locos: Trabajo en un despacho familiar y dictan sentencias con IA en <24h con leyes y precedentes del Supremo INVENTADOS
3613
clics
Si eres de derechas y te gusta Trump
más votadas
461
El Cartel de los Soles, una gran mentira comprada en España por la derecha política, mediática y judicial
372
Trump necesitará el apoyo de Junts para gobernar Venezuela
298
Donald Trump supone una amenaza a la civilización [ENG]
495
Agente de ICE mata a mujer de un disparo en Minneapolis durante operativo
333
«¡Acabas de matar a mi vecino!»: un testigo describe el tiroteo mortal de ICE [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
10
clics
Aldama admite los delitos que se le imputan en el caso Koldo pero pide penas atenuadas por colaboración
A diferencia de Ábalos, no pide la testifical de ministros, pero sí de ex jefes de gabinete y de sus socios en hidrocarburos
|
etiquetas
:
aldama
,
koldo
,
abalos
2
1
0
K
27
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
27
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
sotillo
Listo el chico, ni que lo tuviera todo pensado y preparado, como si alguien y desde dentro le fuera llevando de la mano, ya le han sacado de la cárcel ahora ¿Le dejarán quedarse una parte del botín o todo?
5
K
71
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente