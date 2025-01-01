edición general
El alcohol es INCREÍBLE - Kurzgesagt [ENG]

El alcohol mata a más personas cada año que las guerras, el terrorismo, los homicidios y los accidentes de tráfico juntos. Destruye cuerpos, relaciones y vidas. Sin embargo, brindamos con él en las bodas, lo bebemos en las fiestas y nos relajamos con él después del trabajo. ¿Por qué nos aferramos a algo tan dañino?

shake-it #3 shake-it
Porque, como otras drogas, el alcohol tiene un efecto euforizante y desinhibidor. Y porque, como otras drogas, nos guste o no, forma parte de nuestra cultura (como tantas otras cosas buenas, malas y regulares). Tampoco es tan difícil entenderlo.
#5 Tuathan
#3 También tiene un efecto anestesiante por lo que todo aquel que sufre de dolor crónico...
#8 hal9008
#3 Sueño con el día que todo el mundo se de cuenta que el alcohol es una droga más y que se den cuenta que es la que más muertes y familias rotas ha dejado.

Es una plaga tremendamente normalizada y alguien debe ponerle algún tipo de coto.
TikisMikiss #1 TikisMikiss
"Sin embargo, brindamos con él en las bodas, lo bebemos en las fiestas y nos relajamos con él después del trabajo"

Habla por ti, borracho.

Otros no tomamos esas mierdas. Solo unas lonchas sanas en esas situaciones.
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
Eros y Tanatos...
¡Jefe, otra caña, que esta tenía un agujero!
Elbaronrojo #6 Elbaronrojo
Por el alcohol: causa y a la vez solución de nuestros problemas.
#4 DatosOMientes
Venía a votar microblogging porque el título ayer era "La mejor peor droga" en inglés, pero veo que lo han cambiado y es el que has puesto tú. Cosas del SEO.
Elbaronrojo #7 Elbaronrojo
Hace unos días leí esta noticia.

www.abc.es/recreo/matrimonio-rotundo-conocer-familia-rechazado-primera

Es asombroso que alguien te diga que no va porque no va a poder empinar el codo.
#9 calcetus
Y trabajar también mata mucho, además de dejar miles de lesionados y mutilados
