Alcaldesa de Filipinas saca pecho de su nuevo servidor de 150.000 euros… Realmente es un PC que vale menos de 500

Noticia bastante curiosa en Filipinas, aunque bueno, en España no lo sería tanto, pues está ligado a un entramado de corrupción que tiene como protagonista a un servidor o PC. Y es que ahora es cuando ha salido a la luz que un exalcalde de Filipinas adquirió un ordenador por valor de 10 millones de pesos filipinos. Lo que se traduce en un precio en torno a 150.000 euros o 175.000 dólares al cambio.
TODOS los sistemas informáticos de todas las oficinas del estado en españa han hecho lo mismo. Inflar para robar, pero lo peor de todo es que los sistemas SON UNA MIERDA.
Parcemos gilipolllas. Y seguinos pagando impuestos.