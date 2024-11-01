edición general
Alcaldesa de Filipinas saca pecho de su nuevo servidor de 150.000 euros… Realmente es un PC que vale menos de 500

Alcaldesa de Filipinas saca pecho de su nuevo servidor de 150.000 euros… Realmente es un PC que vale menos de 500

Noticia bastante curiosa en Filipinas, aunque bueno, en España no lo sería tanto, pues está ligado a un entramado de corrupción que tiene como protagonista a un servidor o PC. Y es que ahora es cuando ha salido a la luz que un exalcalde de Filipinas adquirió un ordenador por valor de 10 millones de pesos filipinos. Lo que se traduce en un precio en torno a 150.000 euros o 175.000 dólares al cambio.

victorjba #3 victorjba *
#2 ¿De todos? ¿De todos, todos, todos, todos? Porque me suena que a uno le miraron hasta el sobaco y no le encontraron nada... Y como no encontraban nada se lo inventaban aunque fuese muy burdo, a ver si colaba.
Professor #8 Professor
#3 espera a que nuestros amigos de la CIA terminen un asuntillo pendiente en Venezuela, y después hablamos
MisturaFina #9 MisturaFina
Asi es como se roba dinero publico. Luego le paga al proveddor un 10% bajo mano y voila: dinero publico robado.

TODOS los sistemas informáticos de todas las oficinas del estado en españa han hecho lo mismo. Inflar para robar, pero lo peor de todo es que los sistemas SON UNA MIERDA.
Parcemos gilipolllas. Y seguinos pagando impuestos.
#10 pcmaster
Juraría que la caja y fuente que incorpora son estas: bluearm.ph/products/cvs-1707-rgb-m-atx-case-w-750w-psu
#11 pcmaster
#10 pero sin RGB en el frontal.
victorjba #1 victorjba
Los del PP son aprendices a su lado xD
Professor #2 Professor *
#1 Si no fueras un hooligan, dirías eso de absolutamente todos los partidos de vuestra democracia. Pero o eres un hooligan o esperas ser concejal de pueblo, o mantenerte en el chiringuito, o algo parecido.
camvalf #4 camvalf
#1 de aprendices nada, aquí se llevan de millones a miles de millones.
Edheo #5 Edheo
#1 me temo que los subestimas mucho
Arzak_ #6 Arzak_
Próximamente sestruirá los discos duros a martillazos invocando que no funcionaban correctamente 8-D
Lamantua #7 Lamantua
Además con Windows XP. xD xD
