Alcaldesa de Arico propone poner su nombre a calles: el pleno aprueba y la oposición se arrepiente

En el pleno del pasado viernes del Ayuntamiento de Arico, el grupo de gobierno presentó una moción para que se pudieran nombrar espacios públicos municipales con los alcaldes que gobernaron entre 2011 y 2025. Concretamente, Juan José Armas, Sebastián Martín, Elena Fumero y la actual dirigente municipal, Olivia Delgado (PSOE). La propuesta fue aprobada por unanimidad en el Consistorio, donde Delgado gobierna en coalición con el PP, pero, tras dar su voto favorable, los dos grupos de la oposición -AST y CC- se arrepienten de su decisión.