edición general
5 meneos
33 clics
Alcaldesa de Arico propone poner su nombre a calles: el pleno aprueba y la oposición se arrepiente

Alcaldesa de Arico propone poner su nombre a calles: el pleno aprueba y la oposición se arrepiente

En el pleno del pasado viernes del Ayuntamiento de Arico, el grupo de gobierno presentó una moción para que se pudieran nombrar espacios públicos municipales con los alcaldes que gobernaron entre 2011 y 2025. Concretamente, Juan José Armas, Sebastián Martín, Elena Fumero y la actual dirigente municipal, Olivia Delgado (PSOE). La propuesta fue aprobada por unanimidad en el Consistorio, donde Delgado gobierna en coalición con el PP, pero, tras dar su voto favorable, los dos grupos de la oposición -AST y CC- se arrepienten de su decisión.

| etiquetas: alcaldesa , arico , nombre , calle , aprobación , oposición , arrepentida
5 0 0 K 61 actualidad
6 comentarios
5 0 0 K 61 actualidad
angeloso #4 angeloso
Tiene las características de una persona que nunca debería haber tocado poder.
2 K 43
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Mal gusto por parte de la alcaldesa ... pero manda cojones con los de la oposición ¿no leen lo que votan? No creo que esto se lo hayan colado en una ley de 500 páginas.
1 K 36
Tachy #1 Tachy
"La medida nos pilló por sorpresa" ¿ y por eso votan a favor?
2 K 32
jonolulu #3 jonolulu
#1 Van a los plenos sabiendo el orden del día y tal
0 K 13
Supercinexin #6 Supercinexin
#1 xD Es como cuando ese amigo gorrón al final de la fiesta soltaba "eh, ¿la seguimos en tu casa???" y todos ahí mirándote y tú ahí: eeehhhhmmm bueee... Y ya todos "UEEEE A CASA DE ESTE VENGA!"

Pues más o menos eso habrá pasado xD
0 K 20
Jakeukalane #5 Jakeukalane
Culpa suya totalmente, no hicieron bien su labor de oposición.
0 K 10

menéame