El alcalde de Tinajo, Lanzarote, aloja en hoteles a agresores de violencia machista para no mandarlos al calabozo

''Cuando existe algún conflicto de violencia de género, por ejemplo, no voy a dar nombres, ha coincidido dos veces con una familia, percances que hay, la Policía me llama. Me dicen “Suso, tenemos un problema. O a este hombre se le busca de dejarlo a esta mujer (sic) o hay que detenerle. Hay hijos por el medio”, comenzó el dirigente nacionalista. ''Yo le digo: “Nada, pues como lo hemos hecho otras veces, vayan al hotel”.
Que ruín aprovechar una anécdota patética para soltar sus soflamas.
Un fin de semana en el cuartelillo tampoco está tan mal.
Divide y venceras.
A mí no me han dividido, respeto a ambos sexos. Ni odio a las mujeres ni a los hombres. Sólo a los hijos de puta, sean del sexo ,religión, edad ,altura o país que sean..
No tiene putos sentido tener miedo por tener datos infimos en comparación con otros países occidentales.
Tienes más probabilidades de que te muerda tu perro y te entre sepsis.
Han implantado la idea de que esto es una prioridad social. Y no no lo es, es algo residual y mínimo que incluso invirtiendo miles de millones no se va a corregir.
No porque son hombres sino porque en todas sociedades hay un mínimo número de tarados asesinos psicópatas.
Promover lo contrario es absurdo y ridículo pero ya tenemos a nuestro #_1 para aumentar el bulo del miedo y a ti para creetelo.
Divide y vencerás
Manda cojones que acuses a #3 de machista
He conocido a unos cuantos, el exmarido de una prima mía, por ejemplo, que no llegó a mayores porque mi prima supo detectar las señales a tiempo. Pues el tío con nosotros era simpatiquísimo, educado... Y en la casa con su mujer se comportaba como un niño impertinente, caprichoso y con muy mal genio si las cosas no eran como él quería.
También conozco algún caso de tío chuito y buscapleitos en la calle y que ante su mujer se transforma en un cachorrito de chihuahua.
Y sí, también los hay que son gente antisocial y violenta dentro y fuera de casa.
Y me pone en el ignore el tipo. La puta de oros, que gatillo rápido tienen algunos.