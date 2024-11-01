edición general
23 meneos
28 clics
El alcalde de Tinajo, Lanzarote, aloja en hoteles a agresores de violencia machista para no mandarlos al calabozo

El alcalde de Tinajo, Lanzarote, aloja en hoteles a agresores de violencia machista para no mandarlos al calabozo

''Cuando existe algún conflicto de violencia de género, por ejemplo, no voy a dar nombres, ha coincidido dos veces con una familia, percances que hay, la Policía me llama. Me dicen “Suso, tenemos un problema. O a este hombre se le busca de dejarlo a esta mujer (sic) o hay que detenerle. Hay hijos por el medio”, comenzó el dirigente nacionalista. ''Yo le digo: “Nada, pues como lo hemos hecho otras veces, vayan al hotel”.

| etiquetas: alcalde , tinajo , lanzarote , aloja , hoteles , agresores , violencia , machista
19 4 0 K 253 actualidad
16 comentarios
19 4 0 K 253 actualidad
Comentarios destacados:      
Harkon #1 Harkon
Pobrecitos agresores machistas que tienen que dormir en hoteles y todo...
4 K 68
anonimo115 #2 anonimo115
#1 presuntos
3 K 19
Alakrán_ #15 Alakrán_
#2 Calla, que les vas a fastidiar el argumento de que en España a los maltratadores los tratan como reyes.
Que ruín aprovechar una anécdota patética para soltar sus soflamas.

Un fin de semana en el cuartelillo tampoco está tan mal.
2 K 7
Mltfrtk #8 Mltfrtk
#1 Lo estarán pasando muy mal por culpa de Irene Montero y del feminismo. Ahora irán corriendo a Menéame a escribir que hay odio hacia los hombres.
1 K 26
#7 Leon_Bocanegra
#6 yo no les tengo miedo. Me dan asco.
Divide y venceras.

A mí no me han dividido, respeto a ambos sexos. Ni odio a las mujeres ni a los hombres. Sólo a los hijos de puta, sean del sexo ,religión, edad ,altura o país que sean..
4 K 52
#3 Leon_Bocanegra
Si yo fuera trabajador de esos hoteles tendría miedo. Recordad que no es machismo, son gente violenta que pegan a sus mujeres porque las tienen más a mano. Al estar en el hotel, el botones está más a mano y podría llevarse una buena tunda.
6 K 42
Cyberbob #4 Cyberbob
#3 Aunque lo digas de coña, desde luego que es gente con la que no quisiera mezclarme.
0 K 10
#5 Leon_Bocanegra
#4 yo tampoco quisiera juntarme con ellos. Pero no por la posibilidad de que me peguen, esa gentuza solo se atreve con sus mujeres, sino porque no me gusta juntarme con gentuza.
0 K 11
#6 Katos
#3 puede ser tu jefe, tu vecino, cualquiera. Pero sigue siendo un 0,00001de la poblacion.
No tiene putos sentido tener miedo por tener datos infimos en comparación con otros países occidentales.

Tienes más probabilidades de que te muerda tu perro y te entre sepsis.
Han implantado la idea de que esto es una prioridad social. Y no no lo es, es algo residual y mínimo que incluso invirtiendo miles de millones no se va a corregir.

No porque son hombres sino porque en todas sociedades hay un mínimo número de tarados asesinos psicópatas.

Promover lo contrario es absurdo y ridículo pero ya tenemos a nuestro #_1 para aumentar el bulo del miedo y a ti para creetelo.

Divide y vencerás
4 K 1
Mltfrtk #9 Mltfrtk
#3 Reportado por bulo machista.
0 K 12
mis_cojones_en_bata #12 mis_cojones_en_bata *
#9 tío, antes de de dictar sentencias, lee al menos el historial del usuario xD

Manda cojones que acuses a #3 de machista xD  media
1 K 26
Mltfrtk #13 Mltfrtk
#12 Joder, un error. #10 Disculpa, me equivoqué. No, no noté el sarcasmo <:( te quito del ignore.
1 K 26
#14 Leon_Bocanegra *
#12 si es que no hay que irse ni al historial. Con leer mis otros comentarios de esta noticia bastaba. Pero algunos aquí son de gatillo rapido. Ayer mismo un pavo me hizo una pregunta y me metió al ignore antes de que respondiera

www.meneame.net/story/abraham-fernandez-sanchez-desvelamos-identidad-t
1 K 25
Guanarteme #16 Guanarteme
#3 No te creas, los hay que son encantadores de puertas para afuera y en sus casas son atroces, auténticos maestros del doble juego.

He conocido a unos cuantos, el exmarido de una prima mía, por ejemplo, que no llegó a mayores porque mi prima supo detectar las señales a tiempo. Pues el tío con nosotros era simpatiquísimo, educado... Y en la casa con su mujer se comportaba como un niño impertinente, caprichoso y con muy mal genio si las cosas no eran como él quería.

También conozco algún caso de tío chuito y buscapleitos en la calle y que ante su mujer se transforma en un cachorrito de chihuahua.

Y sí, también los hay que son gente antisocial y violenta dentro y fuera de casa.
0 K 14
#10 Leon_Bocanegra *
#_9 tu lo de detectar sarcasmo lo llevas jodido eh
Y me pone en el ignore el tipo. La puta de oros, que gatillo rápido tienen algunos.
2 K 37
Mltfrtk #11 Mltfrtk
Los hombres babosos se defienden entre ellos. Ahora estos puercos tarados van al grupo de Facebook a compartir sin consentimiento fotos de sus parejas en pelotas. Y dicen que no es machismo.
0 K 12

menéame