El alcalde de Paterna del Campo (Huelva) denuncia que han envenenado a su perro tras tener que suspender las vaquillas

El alcalde de Paterna del Campo (Huelva) denuncia que han envenenado a su perro tras tener que suspender las vaquillas

El alcalde de Paterna del Campo (Huelva), Juan Salvador Domínguez (PSOE) ha denunciado públicamente el envenenamiento mortal de su perro, algo que ha atribuido a la "polarización social" tras suspender la tradicional suelta de vaquillas de la localidad por no obtener la autorización para este tipo de festejos. "¿Hasta aquí vais a llegar? Cuando se polariza tanto las cosas, suceden estas barbaridades, hoy me he encontrado a mi perro envenenado en La casa de mis suegros, en la Viguera", ha indicado el regidor a través de sus redes sociales.

#1 Pixmac
No es la primera vez. A un excalde del mismo lugar también se lo hicieron www.huelvahoy.com/articulo/el-avispero/envenenan-el-perro-del-exalcald
keizal #2 keizal *
#1 Si realmente es por represalias, es para que se lo hagan mirar y ojalá que den con la verdad y con los supuestos culpable y paguen por ello, y conste que lo digo al margen de ideologías y colores políticos.

Las cosas están llegando a puntos que no se pueden entender se miren como se miren.
#5 Pixmac
#2 Lo parece y han ido a la parte más inocente, que el perro no ha hecho nada para merecer algo así.
keizal #6 keizal
#5 Ya no sé si es que hay algún virus en el aire o que es lo que pasa, pero hay verdaderas locuras, es penoso.
Lo siento por el perro, como dices, el más inocente de todas las partes.
neo1999 #4 neo1999
Amantes de los animales donde los haya.
#7 fremen11
#4 Es lo que iba decir, es lo que se puede esperar de unos asesinos de animales.......
#3 el_gran_reset
a un conocido le envenenaron el perro por gusto
