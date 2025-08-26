El alcalde de Paterna del Campo (Huelva) denuncia que han envenenado a su perro tras tener que suspender las vaquillas

El alcalde de Paterna del Campo (Huelva), Juan Salvador Domínguez (PSOE) ha denunciado públicamente el envenenamiento mortal de su perro, algo que ha atribuido a la "polarización social" tras suspender la tradicional suelta de vaquillas de la localidad por no obtener la autorización para este tipo de festejos. "¿Hasta aquí vais a llegar? Cuando se polariza tanto las cosas, suceden estas barbaridades, hoy me he encontrado a mi perro envenenado en La casa de mis suegros, en la Viguera", ha indicado el regidor a través de sus redes sociales.