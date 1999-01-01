edición general
El alcalde de Noblejas continúa su huelga de hambre y anuncia protestas en Toledo: «Tendremos instituto»

El alcalde de Noblejas continúa su huelga de hambre y anuncia protestas en Toledo: «Tendremos instituto»

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, integrante del Partido Socialista, se encuentra en su quinto día de huelga de hambre en demanda de un Instituto de Educación Secundaria para la localidad. A pesar de las recomendaciones médicas sobre su estado de salud, que le sugieren suspender la protesta, Jiménez ha decidido perseverar en esta acción de presión. «No nos rendiremos, esto no es una lucha perdida», afirmaba Luengo, subrayando que «la lucha sigue».

sotillo
Si hubiera pedido una plaza de Toros, como Torrijos
neo1999
Es un gesto que le honra y además poniendo en riesgo su salud.
Esto sí es un alcalde que lucha por los derechos de los ciudadanos y no otros, que sólo piensan en su familia.
