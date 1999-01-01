El alcalde de Noblejas continúa su huelga de hambre y anuncia protestas en Toledo: «Tendremos instituto»

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, integrante del Partido Socialista, se encuentra en su quinto día de huelga de hambre en demanda de un Instituto de Educación Secundaria para la localidad. A pesar de las recomendaciones médicas sobre su estado de salud, que le sugieren suspender la protesta, Jiménez ha decidido perseverar en esta acción de presión. «No nos rendiremos, esto no es una lucha perdida», afirmaba Luengo, subrayando que «la lucha sigue».