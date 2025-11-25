El alcalde de Fines, clave en la presunta trama corrupta de la Diputación de Almería, dimite una semana después de su detención

Ha renunciado a su cargo este martes, una semana después de haber sido detenido en el marco de la investigación de presuntas adjudicaciones fraudulentas. Lo ha hecho presionado por la cúpula del PP en esa provincia, que lo suspendió de militancia el mismo día de su arresto, y que estaba muy molesto porque no hubiera decidió dimitir el mismo viernes, cuando fue puesto en libertad con cargos por cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.