El alcalde de Barcelona anuncia la creación de un Observatorio contra la desinformación para “contrastar noticias falsas sobre la ciudad” y “proteger la democracia”

El Ayuntamiento de Barcelona pondrá en marcha un Observatorio Contra la Desinformación para “contrastar con datos noticias falsas que aparezcan en la ciudad de Barcelona o sobre la ciudad de Barcelona y exigir su responsabilidad”. Lo ha anunciado el alcalde, Jaume Collboni, este lunes en la solemnidad del Saló de Cent durante su discurso en la ceremonia de entrega de los Premios de periodismo Ortega y Gasset. “Es nuestra contribución, como administración, para combatir las mentiras y proteger la democracia"