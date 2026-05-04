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El alcalde de Barcelona anuncia la creación de un Observatorio contra la desinformación para “contrastar noticias falsas sobre la ciudad” y “proteger la democracia”

El Ayuntamiento de Barcelona pondrá en marcha un Observatorio Contra la Desinformación para “contrastar con datos noticias falsas que aparezcan en la ciudad de Barcelona o sobre la ciudad de Barcelona y exigir su responsabilidad”. Lo ha anunciado el alcalde, Jaume Collboni, este lunes en la solemnidad del Saló de Cent durante su discurso en la ceremonia de entrega de los Premios de periodismo Ortega y Gasset. “Es nuestra contribución, como administración, para combatir las mentiras y proteger la democracia"

| etiquetas: barcelona , observatorio , collboni
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12 comentarios
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Comentarios destacados:      
Pacman #1 Pacman
Como se dice chiringuito en catalán?
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#3 javi618
#1 Tiene varios nombres: PSC, Junts, ERC...
4 K 57
asola33 #5 asola33 *
#3 ... fundació...
2 K 34
#6 MADMax2
#1 eso y controlar lo que se dice. Así no pueden decir lo que no convenga al que mande (y pague el chiringuito)
2 K 31
neiviMuubs #7 neiviMuubs
#1 lo llamamos tres per cent
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Pacman #12 Pacman
#7 molto honorable, sin duda
0 K 11
obmultimedia #8 obmultimedia
#1 Aliança Catana.
3 K 47
Stathamdepueblo #9 Stathamdepueblo
#1 "Madrit ens ensenya" o algo parecido a eso
1 K 28
#10 woke *
#1 partit polític
3 K 51
josde #11 josde
#1 Palancas CF.
1 K 31
#2 javi618
Menos chiringuitos y más seguridad en las calles, y políticas para proteger a los ciudadanos de delincuentes y "enajenados".
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#4 Banshee2x
¿Se desmentirán a ellos mismos? Últimamente esta de moda que el ayuntamiento de Barcelona te llene el portal de propaganda diciendo que han hecho algo que en realidad no han hecho o no han acabado.
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menéame