edición general
El alcade de Sevilla cede a las líneas rojas de Vox y pacta el Presupuesto para 2026

A José Luis Sanz no le ha quedado más remedio que ceder ante las líneas rojas marcadas por el partido de Santiago Abascal para poder sacar adelante el Presupuesto de la ciudad para el año que viene. Esto permite al alcalde popular no someterse a una segunda cuestión de confianza vinculada a las cuentas, lo que hubiese supuesto un fuerte desgaste para su figura, o prorrogar los presupuestos de este año. A cambio ha tenido que aceptar un control férreo de la inmigración ilegal inscrita en el padrón municipal y la eliminación de las multas por...

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Dónde quedaron aquellos famosos cordones sanitarios a la extrema derecha…
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Se ha hecho un Pedro Sánchez
Sólo ha cambiado de opinión
:troll:
wata #6 wata
Habrá que empezar a hacerse a la idea que PpOX serán los próximos gobernantes España.
Y lo que vendrá lo tendremos merecido.
Y el PSOE será culpable por sus políticas de mierda y no ser un auténtico partido de izquierdas si no uno de centro derecha y cobarde.
Shuquel #1 Shuquel
Extremadura ha demostrado que pactar con VOX ya no desgasta al PP
pepel #4 pepel *
Estará enviando un mensaje a Guardiola.
#7 sliana
Por lo menos no gobierna la izquierda
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
Las lineas rojas son de comunista. Serán líneas coloradas. :troll:
Battlestar #8 Battlestar
Rojas rojas... transparentes más bien
humono #5 humono
no le ha quedado más remedio todos tontos menos tú José Luis.
