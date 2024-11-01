El alcade de Sevilla cede a las líneas rojas de Vox y pacta el Presupuesto para 2026

A José Luis Sanz no le ha quedado más remedio que ceder ante las líneas rojas marcadas por el partido de Santiago Abascal para poder sacar adelante el Presupuesto de la ciudad para el año que viene. Esto permite al alcalde popular no someterse a una segunda cuestión de confianza vinculada a las cuentas, lo que hubiese supuesto un fuerte desgaste para su figura, o prorrogar los presupuestos de este año. A cambio ha tenido que aceptar un control férreo de la inmigración ilegal inscrita en el padrón municipal y la eliminación de las multas por...