Alberto Sopeña, candidato del PCTE al Gobierno de Aragón: «Venimos a luchar por la superación del sistema que nos explota, no a gestionarlo»

Nuestra concurrencia a las elecciones no responde a la ingenuidad de creer en ninguna transformación social desde las instituciones burguesas. Nuestro objetivo la organización de la clase trabajadora y construir una fuerte base social. Aun así, en caso de lograr representación no renunciaríamos a ella. El objetivo de los comunistas es construir un poder a pie de barrio y centro de trabajo que imponga sus propios intereses ante los de los explotadores, pero la representación institucional es un altavoz más para dar a conocer nuestras propuestas.