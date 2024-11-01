edición general
Alberto Nuñez Feijóo no le dice la verdad ni al médico  

Mentiras del líder del Partido Popular en torno a las responsabilidades de los incendios del verano.

fareway
Cuanta falta le está haciendo ETA al PP en los últimos años...
Marisadoro
#1 Un buen "procés" también le valdría.
tierramar
#1 La corrupción del PPSOE pasaba inadvertida, se sentían impunes, y lo que estamos descubriendo en corrupción, es la bola que ha ido creciendo a la sombra de las siglas ETA; ahora echan balones fuera, pero no cuela tanto como con las siglas ETA.
oceanon3d
Les da lo mismo; tienen a los medios y alcahuetas de las redes puliendo sus bulos hasta sacarles brillo ... ni en Menéame no libramos de ellos.

Con una información equitativa al 50% el PP+ VOX no llegarían sumados ni a los 50 diputados ...lo que me hace plantearme la pregunta pertinente ¿de verdad hay tantos gilipollas o algo mas que no acabo de ver?
tierramar
#2 En meneame la censura más bien es por parte del PSOE, hasta por decir esto, me puedo ganar un strike! Se pueden colgar noticias y comentarios sobre como el PP necesita la inmigración latina; pero cuando he dicho algo sobre lo que el PSOE hace, me he ganado un strike
Leon_Bocanegra
Claro , es que es muy fácil manipular en contra de Don Alberto. Por qué no ponéis videos donde dice la verdad?

youtu.be/dQw4w9WgXcQ?si=Wo-s9gqCCyts4_dX
Kantinero
Les da igual, tienen el control del estado, de los medios de comunicación, la justicia, policía etc...ahora mismo la inmensa masa votante con poca o ninguna inquietud política piensa que perrosanxe es el mismísimo demonio, que la Dana y los incendios son culpa de él: Porqué, porque el runrún mediático dominante en A3, 6, 4, Cope, etc.... a sueldo del PP amplifica que PSOE Perro malo, son los medios que este tipo de votantes tienen de telón de fondo, hasta en los campos de fútbol Perro…   » ver todo el comentario
talkesi
¿Dónde quedó la democracia?
fareway
#8 La democracia es una forma de gobierno en la que el pueblo elige a sus representantes.
