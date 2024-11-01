·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4745
clics
Diez lugares del mundo antes de sus históricos monumentos y construcciones más icónicas
3778
clics
Óscar Puente recuerda el estrepitoso ridículo que Alvise Pérez hizo con él y ahora repite con Irene Montero: “Engañabobos”
3024
clics
Alice Seeley Harris, la fotógrafa que mostró al mundo el imperio del terror de Leopoldo II en el Congo
2655
clics
Plan de ayuda, prevención y recuperación para el medio rural y forestal del PP [PDF]
4115
clics
El ala de un avión de Delta Air Lines se rompió en pleno vuelo con 62 pasajeros: el video del aterrizaje de emergencia
más votadas
549
Silvia Intxaurrondo lee en directo la ley de Montes que Feijóo y sus presidentes desoyen: “Basta con cumplirla”
363
Pablo Simón señala la "paradoja" tras los incendios: "Vamos a ver antes a ministros compareciendo en el Senado que a los responsables directos, que son los presidentes autonómicos"
388
El negocio del genocidio: no hay límite para el capitalismo si se trata de ganar dinero
326
El sionista húngaro Rezső Kasztner engañó a 437.000 judíos húngaros para enviarlos a Auschwitz
762
El Tribunal de Cuentas Europeo destapa la gestión negligente y propagandística del PP en la prevención de incendios
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
23
meneos
109
clics
Alberto Nuñez Feijóo no le dice la verdad ni al médico
Mentiras del líder del Partido Popular en torno a las responsabilidades de los incendios del verano.
|
etiquetas
:
feijóo
,
pp
,
partido
,
popular
,
oposición
,
mentiras
,
incendios
19
4
1
K
169
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
19
4
1
K
169
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
fareway
Cuanta falta le está haciendo ETA al PP en los últimos años...
5
K
73
#3
Marisadoro
#1
Un buen "procés" también le valdría.
1
K
27
#5
tierramar
#1
La corrupción del PPSOE pasaba inadvertida, se sentían impunes, y lo que estamos descubriendo en corrupción, es la bola que ha ido creciendo a la sombra de las siglas ETA; ahora echan balones fuera, pero no cuela tanto como con las siglas ETA.
0
K
14
#10
chochis
#1
2020:
www.lasexta.com/programas/el-intermedio/revista-medios/desde-que-no-no
0
K
11
#2
oceanon3d
*
Les da lo mismo; tienen a los medios y alcahuetas de las redes puliendo sus bulos hasta sacarles brillo ... ni en Menéame no libramos de ellos.
Con una información equitativa al 50% el PP+ VOX no llegarían sumados ni a los 50 diputados ...lo que me hace plantearme la pregunta pertinente ¿de verdad hay tantos gilipollas o algo mas que no acabo de ver?
2
K
23
#6
tierramar
*
#2
En meneame la censura más bien es por parte del PSOE, hasta por decir esto, me puedo ganar un strike! Se pueden colgar noticias y comentarios sobre como el PP necesita la inmigración latina; pero cuando he dicho algo sobre lo que el PSOE hace, me he ganado un strike
0
K
14
#4
Leon_Bocanegra
*
Claro , es que es muy fácil manipular en contra de Don Alberto. Por qué no ponéis videos donde dice la verdad?
youtu.be/dQw4w9WgXcQ?si=Wo-s9gqCCyts4_dX
1
K
22
#7
Kantinero
*
Les da igual, tienen el control del estado, de los medios de comunicación, la justicia, policía etc...ahora mismo la inmensa masa votante con
poca o ninguna inquietud política
piensa que perrosanxe es el mismísimo demonio, que la Dana y los incendios son culpa de él: Porqué, porque el runrún mediático dominante en A3, 6, 4, Cope, etc.... a sueldo del PP amplifica que PSOE Perro malo, son los medios que este tipo de votantes tienen de telón de fondo, hasta en los campos de fútbol Perro…
» ver todo el comentario
0
K
12
#8
talkesi
¿Dónde quedó la democracia?
0
K
10
#9
fareway
#8
La democracia es una forma de gobierno en la que el pueblo elige a sus representantes.
0
K
12
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Con una información equitativa al 50% el PP+ VOX no llegarían sumados ni a los 50 diputados ...lo que me hace plantearme la pregunta pertinente ¿de verdad hay tantos gilipollas o algo mas que no acabo de ver?
youtu.be/dQw4w9WgXcQ?si=Wo-s9gqCCyts4_dX