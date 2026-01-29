Alberto Garzón, exministro: “Hay que frenar la rueda de hámster del capitalismo, es suicida”

El expolítico presenta un nuevo libro en el que relaciona el convulso momento de las relaciones internacionales con la crisis ecológica y los límites planetarios. Hace nueve años, el reputado Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo planteó tres tipos de escenarios para el futuro de las sociedades: seguir con los patrones actuales, grandes transiciones o la barbarie. “De momento, todo apunta a que nos dirigimos hacia un escenario de barbarie”. (Artículo accesible en modo Lectura).