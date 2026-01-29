Alberto Garzón, exministro: “Hay que frenar la rueda de hámster del capitalismo, es suicida”

El expolítico presenta un nuevo libro en el que relaciona el convulso momento de las relaciones internacionales con la crisis ecológica y los límites planetarios. Hace nueve años, el reputado Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo planteó tres tipos de escenarios para el futuro de las sociedades: seguir con los patrones actuales, grandes transiciones o la barbarie. “De momento, todo apunta a que nos dirigimos hacia un escenario de barbarie”. (Artículo accesible en modo Lectura).
| etiquetas: alberto garzón , capitalismo , libro , crisis ecológica , límites planetarios
Y es que debemos entender apropiadamente la cultura del elamocreamuchospuestosdetrabajismo, aka capitalismo: en un contexto en que lo importante no es lo que el amo te da, sino que lo importante es lo que el amo te saca, tu trabajo, la máxima del "el amo crea muchos puestos de… » ver todo el comentario
