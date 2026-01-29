edición general
Alberto Garzón, exministro: “Hay que frenar la rueda de hámster del capitalismo, es suicida”

El expolítico presenta un nuevo libro en el que relaciona el convulso momento de las relaciones internacionales con la crisis ecológica y los límites planetarios. Hace nueve años, el reputado Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo planteó tres tipos de escenarios para el futuro de las sociedades: seguir con los patrones actuales, grandes transiciones o la barbarie. “De momento, todo apunta a que nos dirigimos hacia un escenario de barbarie”. (Artículo accesible en modo Lectura).

#1 Pitchford
Mucho de lo que está haciendo Trump no es sino una radicalización de lo que ya estaba presente antes. Es decir, el objetivo de EE UU es frenar a China porque está desafiando su hegemonía económica, industrial y militar, y eso ya lo comenzó Obama. Como cuento en el libro, esto es lo que pasaba en la era del mercantilismo, de los imperios. La lógica de Trump es: Si yo no soy el que toma Groenlandia, lo va a tomar otro. Y lo más sorprendente y peligroso, es que no importa para nada la democracia, ni los valores, ni los principios heredados de la Ilustración. Llegamos a un sitio donde las democracias parecen languidecer en beneficio de una actitud descarnada de apropiación de recursos.
#3 BoosterFelix
Está claro que Alberto no conoce a mis amigos los defensores del derecho de hacer nacer a las proles en la pobreza, en la precariedad y en la fraudulenta explotación capitalista y monárquica que las causan.

Y es que debemos entender apropiadamente la cultura del elamocreamuchospuestosdetrabajismo, aka capitalismo: en un contexto en que lo importante no es lo que el amo te da, sino que lo importante es lo que el amo te saca, tu trabajo, la máxima del "el amo crea muchos puestos de…   » ver todo el comentario
Gadfly #5 Gadfly
Mira que este tío es lerdo, pero en esto tiene razón.
Nihil_1337 #2 Nihil_1337 *
Menudo bluff de tio que fué. Que decepción.
#4 Emotivo
El gato tiene rabia, cualquiera le pone el cascabel.
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
¿Hamster? ¿A qué me recuerda eso?
www.youtube.com/watch?v=oUDRazkUDxY
