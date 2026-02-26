edición general
Albert Rivera da su enésimo giro profesional como consejero del proyecto Empresas Mágicas de España

El ex líder de Ciudadanos sigue con su carrera como consultor estratégico de una iniciativa "que impulsa un nuevo modelo de empresa conectada con el territorio, activa en la transformación del país desde lo local"

Thornton #1 Thornton *
Lo que sea por parecer que trabaja :-D

"A través de un marco estructurado de colaboración, la iniciativa permite a las compañías convertir su propósito corporativo en proyectos reales, medibles y alineados con criterios de sostenibilidad y desarrollo territorial. La figura del consejero responde a la voluntad de incorporar perfiles estratégicos con experiencia en liderazgo empresarial e institucional, capaces de tender puentes entre el ámbito público y privado, facilitar el diálogo y contribuir a la activación de proyectos con vocación de permanencia".

Parece escrito por una IA o por un becario de KPMG
Format_C #3 Format_C
El mundo today se queda sin trabajo
El_Jevi #2 El_Jevi
¿Empresas mágicas? ¿Es en serio?
xD xD xD
ronko #4 ronko
#2 Igual ahora trabaja para Hogwarts, los muggles no lo entendemos. :-D
El_Jevi #5 El_Jevi
#4 Es que te tienes que reír xD xD xD
obmultimedia #6 obmultimedia
#2 El lema es "Nada por aqui, nada por allá"
#10 diablos_maiq
#2 empresas... mágicas :roll:
pitercio #7 pitercio *
Va de mal en peor. Huele a leche. Al final sólo quedará una pequeña nube de humo.
Arzak_ #8 Arzak_
El es experto en "polvos" mágicos 8-D
#9 perica_we
vaya nombre de chiringuitazo
seguro que sale de dinero público todo eso...
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
La iglesia?
