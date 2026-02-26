Albert Rivera da su enésimo giro profesional como consejero del proyecto Empresas Mágicas de España

El ex líder de Ciudadanos sigue con su carrera como consultor estratégico de una iniciativa "que impulsa un nuevo modelo de empresa conectada con el territorio, activa en la transformación del país desde lo local"
"A través de un marco estructurado de colaboración, la iniciativa permite a las compañías convertir su propósito corporativo en proyectos reales, medibles y alineados con criterios de sostenibilidad y desarrollo territorial. La figura del consejero responde a la voluntad de incorporar perfiles estratégicos con experiencia en liderazgo empresarial e institucional, capaces de tender puentes entre el ámbito público y privado, facilitar el diálogo y contribuir a la activación de proyectos con vocación de permanencia".
Parece escrito por una IA o por un becario de KPMG
seguro que sale de dinero público todo eso...