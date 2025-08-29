·
Albares presentará a la UE un plan para detener la hambruna en Gaza y aumentar las sanciones contra Israel
El ministro de Exteriores defiende un apoyo económico a Palestina "absolutamente vital" y busca frenar la venta de armas al Estado israelí
|
etiquetas
:
israel
,
gaza
,
españa
,
albares
