Albada de la ausencia  

Actuación musical: José Antonio Labordeta, Eduardo Paz y Joaquín Carbonell, que acaban de publicar el disco ¡Vayatres!. Interpretan Albada de la ausencia

