Alaska y Mario Vaquerizo defienden el negacionismo de Victoria Abril:

Las declaraciones de la pareja de artistas en 'Domingo deluxe' han causado revuelo en las redes sociales. La polémica llegaba cuando el exconcursante de 'Tu cara me suena' afirmaba: "Hay personas que son muy valientes, como Victoria Abril y como Miguel Bosé, que no se autocensuran". Las declaraciones del músico, apoyadas por Alaska, enfadaban a los presentes en plató. Jorge Javier Vázquez mencionaba que "no todas las opiniones son respetables. Todo el mundo puede tener su opinión, pero no todas son respetables".