"¡Alarma, pensionista!": cuidado con los canales de YouTube que publican vídeos para alertar, desinformar y confundir sobre las pensiones de jubilación  

Maldita.es ha analizado varios canales de YouTube que publican supuestas alertas sobre el sistema de pensiones de España dirigidas a jubilados y pensionistas: son vídeos que nunca incluyen fuentes y en ocasiones comparten desinformación. Por ejemplo, algunos de ellos han compartido desinformaciones como que los pensionistas verían sus prestaciones canceladas en agosto o en septiembre si no enviaban un formulario, algo que la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones y también Hacienda han negado.