"¡Alarma, pensionista!": cuidado con los canales de YouTube que publican vídeos para alertar, desinformar y confundir sobre las pensiones de jubilación

Maldita.es ha analizado varios canales de YouTube que publican supuestas alertas sobre el sistema de pensiones de España dirigidas a jubilados y pensionistas: son vídeos que nunca incluyen fuentes y en ocasiones comparten desinformación. Por ejemplo, algunos de ellos han compartido desinformaciones como que los pensionistas verían sus prestaciones canceladas en agosto o en septiembre si no enviaban un formulario, algo que la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones y también Hacienda han negado.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Los contenidos de los canales analizados tienen indicios de haber sido generados con IA. En YouTube, el canal ‘Info Pensiones España’ se presenta como “tu fuente confiable para conocer todas las novedades sobre las pensiones en España”. Solo en este canal, Maldita.es ha detectado al menos tres desinformaciones sobre supuestas alertas sobre pensiones. Pero no es el único: con titulares llamativos y portadas en las que aparecen miembros del Gobierno de España, varios canales de YouTube buscan captar la atención de los pensionistas.
PaulSciarra #4 PaulSciarra *
Ahí un poco de "desinformación" sobre las pensiones:

La Seguridad Social acabó 2024 con un agujero de 66.000 millones tras disparar un 11% su déficit

El déficit contributivo de las pensiones sube a 30.000 millones en 2024 pese a la subida de cotizaciones

Los jubilados cobran de pensión un 60% más de lo cotizado y acaparan el gasto público…   » ver todo el comentario
PaulSciarra #5 PaulSciarra
El agujero de las pensiones es mucho más grande de lo que parecía: España debe más a sus futuros jubilados que cualquier otro país de Europa

www.google.com/amp/s/www.eleconomista.es/empleo/amp/13472783/el-agujer

Penetrator #6 Penetrator
#1 Reportemos el canal como estafa entre todos, a ver si hay suerte y YouTube lo borra.
Torrezzno #3 Torrezzno *
Precisamente los que menos se tienen que preocupar son los actuales pensionistas ...
