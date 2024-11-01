Aitana, Bad Bunny, Taylor Swift o el porqué del triunfo del solista ante el ocaso de los grupos de música

La producción del 'streaming', la influencia de las redes sociales y un sonido que ya no necesita de músicos para componer son solo algunos de los factores que hacen que las listas de éxitos estén llenas de solitas y colaboraciones. "Cualquier noche los gatos de tu callejón maullarán a gritos esta canción porque yo tengo una banda de rock and roll". Este grito de Loquillo y los trogloditas en El ritmo del garage hace más de 40 años, en 1983, ya no es así.