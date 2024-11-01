Aitana, Bad Bunny, Taylor Swift o el porqué del triunfo del solista ante el ocaso de los grupos de música

La producción del 'streaming', la influencia de las redes sociales y un sonido que ya no necesita de músicos para componer son solo algunos de los factores que hacen que las listas de éxitos estén llenas de solitas y colaboraciones. "Cualquier noche los gatos de tu callejón maullarán a gritos esta canción porque yo tengo una banda de rock and roll". Este grito de Loquillo y los trogloditas en El ritmo del garage hace más de 40 años, en 1983, ya no es así.
Es la industria musical de toda la vida que ha vuelto a ser mainstream, la que cambió Dylan con la idea de que un artista debía componer las piezas que canta, esto es la vuelta a los orígenes.
Todo, absolutamente todo lo moderno que suena en las radios más generalistas junto a las pocas actuaciones que se ven por la televisión es publicidad, está pagada su emisión para conseguir más difusión y la gente, se lo traga sin criterio, ni reflexión, solamente porque es reconocible gracias a la repetición.
Y un solista es más barato y tiene menos posibilidades de separarse de “la banda”.