La Airef avisa: condonar deuda no servirá si no se reforma a la vez la financiación autonómica

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha presentado un informe en el que analiza la propuesta de condonación de deuda autonómica hecha por Hacienda. La medida permite la reforma de los mecanismos de financiación y da paso a un modelo que permite a las comunidades autónomas financiarse en los mercados, incluso con el respaldo del Estado. El enlace al informe de Airef en comentarios

elsnons
Estos cambios económicos de calado que imponen quitar deuda autonómica y pasarla a estatal con un gobierno en minoría pueden afectar a la prima de riesgo de inmediato al más mínimo atisbo de regresión de la economía española .
