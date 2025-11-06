La Airef avisa: condonar deuda no servirá si no se reforma a la vez la financiación autonómica

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha presentado un informe en el que analiza la propuesta de condonación de deuda autonómica hecha por Hacienda. La medida permite la reforma de los mecanismos de financiación y da paso a un modelo que permite a las comunidades autónomas financiarse en los mercados, incluso con el respaldo del Estado. El enlace al informe de Airef en comentarios