Airbus califica de vergonzoso el proceso de Brexit y amenaza con abandonar el Reino Unido [ing]

Airbus SE dijo que podría verse forzado a sacar futuras inversiones del Reino Unido en caso de un divorcio sin acuerdo de la Unión Europea, golpeando la "locura" de los partidarios de Brexit que asumen que el fabricante del avión no abandonará a Gran Bretaña. "Si no hay un acuerdo Brexit, en Airbus tendremos que tomar decisiones potencialmente muy perjudiciales para el Reino Unido", dijo el Consejero Delegado Tom Enders, que ha sido uno de los líderes empresariales más francos sobre el tema. "Por favor, no escuchen la locura de los Brexiteers