AIPAC y otros grupos pro-Israel, dispuestos a donar $100 millones en las midterms

Los comités de acción política pro-Israel entraron en 2026 con más de 100 millones de dólares para gastar en las elecciones de mitad de mandato en un momento en que cada vez más candidatos se alejan del apoyo incuestionable al Estado judío, según un análisis de JNS de los informes de fin de año presentados ante la Comisión Federal Electoral. "Nuestros seis millones de miembros de base están más decididos y deseosos que nunca de participar en este ciclo electoral, apoyando a los demócratas y republicanos que refuerzan la asociación entre Estados

| etiquetas: aipac , israel , eeuu , midterms , elecciones , donaciones
14 comentarios
capitan__nemo #3 capitan__nemo
¿Quien ofrece 100 M por matar a Trump y Netanyahu?
#6 lordban
#3 esta noticia precisamente te está diciendo que el problema no es Trump o Netanyahu.
#8 Dav3n
#6 Netanyahu representa al problema en Israel, Trump en EEUU.

De ahí que el mejor término sea el de Usrael: ahora mismo es imposible trazar la línea entre ambos países.
capitan__nemo #9 capitan__nemo *
#6 Y el problema con Iran para eeuu tampoco es el regimen, ni los ayatolá, es su petroleo, su alianza con China y Rusia, no vender el petroleo en dolares, que sea miembro de brics, ...

Pero lo primero que han hecho ha sido asesinar a Jamenei.
#13 lordban
#9 La razón por la que Irán tenía programa nuclear y la necesidad de acercarse a China se llama Israel. Sin Israel en la película Irán sería el socio regional de USA como muchos tiene en todo el mundo.
#1 carraxe *
Es increíble cómo israhell parasita el cerebro de EEUU, con toda la cadena de mando infectada por el sionismo desde antes de tener poder.
jonolulu #10 jonolulu
Qué barato sale buscar apoyos para un GENOCIDIO
#4 Pivorexico *
Es casi una propina ,sí lo comparamos con lo que se esta dejando EEUU en Irán xD
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro
Imaginaros que cae Trump, e Israel se queda solo :popcorn:
#5 lordban
#2 Israel está metido hasta las trancas en USA, medios, universidades, CIA, bancos, Hollywood Esto va para largo.
aPedirAlMetro #11 aPedirAlMetro
#5 Pero en las midterm va a votar la gente de a pie

#14 lordban
#11 Google, youtube, facebook, instagram, tiktok... todo en manos judías. Les es tan fácil modificar algoritmos para llevar a la gente dónde quieren...
#7 Dav3n
#2 Israel controla el gobierno usano desde la AIPAC y mediante chantajes. Y no controla solo a los republicanos puesto que paga a todos.

Si corrompes a todos la única opción será la tuya.

Y les sobra el dinero.
joffer #12 joffer
#2 Imagínate que te das cuenta que Israel maneja gran parte del planeta y que Trump es un pelele en sus manos.
