AIPAC y otros grupos pro-Israel, dispuestos a donar $100 millones en las midterms

Los comités de acción política pro-Israel entraron en 2026 con más de 100 millones de dólares para gastar en las elecciones de mitad de mandato en un momento en que cada vez más candidatos se alejan del apoyo incuestionable al Estado judío, según un análisis de JNS de los informes de fin de año presentados ante la Comisión Federal Electoral. "Nuestros seis millones de miembros de base están más decididos y deseosos que nunca de participar en este ciclo electoral, apoyando a los demócratas y republicanos que refuerzan la asociación entre Estados