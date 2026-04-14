La AIE prevé una caída del consumo de petróleo en 2026 ante la "destrucción de demanda" por la guerra en Irán

El consumo mundial de petróleo sufrirá en 2026 una contracción de aproximadamente 80.000 barriles diarios como consecuencia de la "destrucción de la demanda" provocada por el conflicto en Oriente Próximo, lo que representa una revisión a la baja de 730.000 barriles diarios por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). "La guerra con Irán trastoca las perspectivas globales", subraya la agencia, que estima una contracción del consumo mundial de crudo de 800.000 barriles diarios (mb/d) durante el pasado mes de marzo y de 2,3 millones