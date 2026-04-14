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La AIE prevé una caída del consumo de petróleo en 2026 ante la "destrucción de demanda" por la guerra en Irán

La AIE prevé una caída del consumo de petróleo en 2026 ante la "destrucción de demanda" por la guerra en Irán

El consumo mundial de petróleo sufrirá en 2026 una contracción de aproximadamente 80.000 barriles diarios como consecuencia de la "destrucción de la demanda" provocada por el conflicto en Oriente Próximo, lo que representa una revisión a la baja de 730.000 barriles diarios por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). "La guerra con Irán trastoca las perspectivas globales", subraya la agencia, que estima una contracción del consumo mundial de crudo de 800.000 barriles diarios (mb/d) durante el pasado mes de marzo y de 2,3 millones

| etiquetas: aie , destrucción , demanda , petróleo , guerra , irán
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13 comentarios
3 1 0 K 41 actualidad
HeilHynkel #3 HeilHynkel
80.000 barriles ... ¡qué miedo!

Si solo EEUU consume al día 20 millones. Cuando baje 3-4 millones al día, me despertáis, por favor.
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powernergia #5 powernergia
#3 Bueno, son 800.000 barriles menos diarios durante marzo, y 2,3 millones diarios menos ya en abril, y veremos en el futuro.

Es una bajada enorme.
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HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

El consumo mundial de petróleo sufrirá en 2026 una contracción de aproximadamente 80.000 barriles diarios como consecuencia de la "destrucción de la demanda"


No obstante, aunque se acumulen 800.000 al día, viene a ser el 1% del consumo diario aprox. Ojalá bajara mucho más.
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powernergia #7 powernergia
#6 Eso es en marzo.
En abril ya son 2,3 millones diarios menos, y veremos mas adelante.
1 K 30
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#7

Cuanto menos petróleo se consuma, mejor para hundir el petrodólar.
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powernergia #10 powernergia
#9 Si, pero ojo, que todo depende del petróleo, la bajada de consumo va con su crisis económica correspondiente.
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HeilHynkel #12 HeilHynkel
#10

Eso fuerza a buscar alternativas. Mira lo que pasó en el 1973, pasamos de coches que consumían 14-15 litros a consumos de la mitad más o menos.
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ombresaco #1 ombresaco
se nota que son expertos
1 K 23
sotillo #11 sotillo
#1 Yathedigo #2 Lo suplen asesinando civiles a bombazos
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Bien, 80.000 barriles diarios menos para contaminar
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ombresaco #4 ombresaco
#2 o tirados al agua, o quemados (contaminando lo mismo) sin sacar ningún provecho...
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Destrozo #8 Destrozo
Claro, por la destrucción de la demanda. No será por la destrucción de la oferta?
Si se destruyera la demanda, bajaría el precio... O como es eso?
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Fariseo #13 Fariseo
#8 Fácil, si demandan 100 y ofertan 80, detruyen un 20% la demanda
El mercado funciona así y si no, cuando me conviene, funciona "asao".
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menéame