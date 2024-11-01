edición general
El ahorro envejece: los mayores de 55 años acaparan el 68% mientras que los jóvenes apenas concentran el 3%

Hasta los 29 años es una etapa de dependencia económica estructural, marcada por salarios bajos, precariedad y prolongación de los estudios. En este contexto, la capacidad de ahorro es prácticamente inexistente. Entre los 30 y 54 años es la etapa vital con mayores cargas: vivienda, crianza, transporte y presión fiscal. Pero el margen para ahorrar existe. El contraste llega a partir de los 55 años, con mayor capacidad de ahorro y consumo.

| etiquetas: españa , ahorro , jóvenes , mayores
2 comentarios
reithor #1 reithor
Una muestra más de lo mismo, el empeoramiento de condiciones de vida para los jóvenes respecto a los boomers, y el acaparamiento de estos últimos en la medida de sus posibilidades.
Rihusu #2 Rihusu
Por qué será?
A ver si alguien nos ilumina...
