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Ahora lo ves, ahora no lo ves

"El otro día, presencié un diálogo interesante entre uno de esos artistas a los que la gente identifica como solidarios y comprometidos y una mujer que le increpó con cierta sorna agresiva(...): “Oye, tú; si tanto te gustan los inmigrantes, ¿por qué no te los llevas a tu casa?” Lo que me sorprendió fue la respuesta: “Pues señora, hagamos un trato, yo me llevo a un inmigrante a la mía y usted se lleva a la suya a un maltratador de mujeres y lo casa con su hija. De esa manera, los dos cumplimos con lo que votamos”."

| etiquetas: inmigración , regularización , hipocresía
7 2 2 K 63 politica
3 comentarios
7 2 2 K 63 politica
#1 Murciegalo
Abrir en modo lectura desde una pestaña incognito.
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Skiner #2 Skiner
#1 No hace falta hacerlo tan complicado. Abrelo con esto=> smry.ai/es
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Skiner #3 Skiner *
El error de partida es cuando una ley sólo protege a una parte.
Según reza la columna debería el sistema de protección a la mujer ser más ágil.
Lo correcto sería que se debería de proteger a cualquier ciudadano independientemente de su sexo.
Si algún hombre se siente desprotegido, lo que debería es sumarse a mejorar la ley, no a empobrecerla con medias verdades.
Mejorar la ley sería no hacer un sesgo por género sino por personas malas y buenas. :shit:
Si por el mero hecho de ser hombre ya eres considerado malo, normal que no se entienda ni acepte.
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menéame