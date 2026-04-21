Ahora lo ves, ahora no lo ves

"El otro día, presencié un diálogo interesante entre uno de esos artistas a los que la gente identifica como solidarios y comprometidos y una mujer que le increpó con cierta sorna agresiva(...): “Oye, tú; si tanto te gustan los inmigrantes, ¿por qué no te los llevas a tu casa?” Lo que me sorprendió fue la respuesta: “Pues señora, hagamos un trato, yo me llevo a un inmigrante a la mía y usted se lleva a la suya a un maltratador de mujeres y lo casa con su hija. De esa manera, los dos cumplimos con lo que votamos”."
| etiquetas: inmigración , regularización , hipocresía
Según reza la columna debería el sistema de protección a la mujer ser más ágil.
Lo correcto sería que se debería de proteger a cualquier ciudadano independientemente de su sexo.
Si algún hombre se siente desprotegido, lo que debería es sumarse a mejorar la ley, no a empobrecerla con medias verdades.
Mejorar la ley sería no hacer un sesgo por género sino por personas malas y buenas.
Si por el mero hecho de ser hombre ya eres considerado malo, normal que no se entienda ni acepte.