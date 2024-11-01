“Ahora resulta imposible ver una película sin que te metan temas de literatura española con calzador”, se queja un espectador al ver la última película de Amenábar

“Tú quieres ir a ver una película homosexual normal y de repente, pum, te meten asuntos de literatura en toda la cara sin que te lo esperes, a traición”, se queja Rubén Mondoñedo tras acudir al cine a ver "El Cautivo", la nueva película de Alejandro Amenábar
| etiquetas: el cautivo , amenabar , cervantes , cine , lgtb
Pero aquí tienes una lista incompleta. Falta la sirenita, en general todas las de Disney de los últimos años, o la de cleopatra. Y claro multitud de series.
Ghostbusters (2016)
Booksmart (2019)
Charlie's Angels (2019)
Men in Black: International (2019)
Terminator: Dark Fate (2019)
Birds of Prey (2020)
No Time to Die (2021)
Wonder Woman 1984 (2020)
Lightyear (2022)
Amsterdam (2022)
She Said (2022)
Strange World (2022)
The Marvels (2023)
The Color Purple (2023)
Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023)
Snow White (2025)