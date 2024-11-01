edición general
“Ahora resulta imposible ver una película sin que te metan temas de literatura española con calzador”, se queja un espectador al ver la última película de Amenábar

“Tú quieres ir a ver una película homosexual normal y de repente, pum, te meten asuntos de literatura en toda la cara sin que te lo esperes, a traición”, se queja Rubén Mondoñedo tras acudir al cine a ver "El Cautivo", la nueva película de Alejandro Amenábar

#4 Leon_Bocanegra
Francamente, ni siquiera sabía que Alejandro Amenábar también tenía interés por la literatura. Es una plaga”, dice sorprendido.
Torrezzno #2 Torrezzno
Hilando fino, muy fino
Pacman #1 Pacman
Lo que resulta imposible es ver algo de RTVE sin el anuncio de los huevos
eltxoa #7 eltxoa
#6 no, barbie ha hecho caja.

Pero aquí tienes una lista incompleta. Falta la sirenita, en general todas las de Disney de los últimos años, o la de cleopatra. Y claro multitud de series.

Ghostbusters (2016)
Booksmart (2019)
Charlie's Angels (2019)
Men in Black: International (2019)
Terminator: Dark Fate (2019)
Birds of Prey (2020)
No Time to Die (2021)
Wonder Woman 1984 (2020)
Lightyear (2022)
Amsterdam (2022)
She Said (2022)
Strange World (2022)
The Marvels (2023)
The Color Purple (2023)
Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023)
Snow White (2025)
eltxoa #5 eltxoa
Cervantes es relevante por su obra literaria. No por si la pluma le olía a chocolate del moro. Cosa de la que además no hay prueba. Esto es una ejemplo de película woke que como hemos visto tan bién ha funcionado en usa.
lobotomico2 #6 lobotomico2
#5 Lo dices por Barbie?
