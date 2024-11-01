·
Ahmed Muin, un profesor de música en Gaza, Palestina, les enseñó a sus estudiantes a armonizar con un dron israelí.
Un profesor de música en Gaza construye música con sus alumnos apoyándose en el zumbido de los drones de Israel, que los vigilan constantemente.
ahmed muin
profesor
música
gaza
dron
resiliencia
cultura
cultura
oghaio
Maravilloso. No puedo dejar de pensar en lo que va a pasar con ellos en cuanto se enteren los sionistas, pobre gente…
