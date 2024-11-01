edición general
Ahmed Muin, un profesor de música en Gaza, Palestina, les enseñó a sus estudiantes a armonizar con un dron israelí.  

Un profesor de música en Gaza construye música con sus alumnos apoyándose en el zumbido de los drones de Israel, que los vigilan constantemente.

oghaio #1 oghaio
Maravilloso. No puedo dejar de pensar en lo que va a pasar con ellos en cuanto se enteren los sionistas, pobre gente…
