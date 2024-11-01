El agro tiene problemas para cubrir puestos de trabajo con 17.000 peones agrícolas en el paro en Almería

El campo almeriense necesita mano de obra y, paradójicamente, con miles de personas de este sector en el paro, tiene problemas para encontrarla. Y es que encajar la oferta y la demanda es un trabajo difícil de lograr. En la provincia existen desajustes entre trabajadores y empleos debido a diversos factores entre los que destacan la falta de cualificación de la mano de obra, la predominancia de puestos estacionales en sectores como la agricultura y la dificultad para encontrar trabajos con mayor nivel de cualificación.
| etiquetas: almería , laboral , sector agrícola , mano de obra , paro
mejorar condiciones laboralesseguir importando cuantos muertos de hambre haga falta.
Por cierto, la mortadela de pollo, por favor.
Igual estás muy confundido con quien trae y tiene interés en los inmigrantes(ilegales mejor, que no pueden quejarse ni reclamar derechos)...
O igual vienes a exparcir odio solo, como buen trol facha.
Tú sabrás cual de las 2 opciones es...
Que empiecen por salarios dignos y respetar la jornada laboral,así como idea loca,seguro que alguno encuentran...
Enseguida que vayan a la oficina de empleo les dan esos 17.000 empleados si lso quiere, salvo que la Comunidad Autónoma esté gestionada por inútiles.
Lo que hay es mucho mentiroso y mucho llorón entre los empresarios del campo.