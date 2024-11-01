El agro tiene problemas para cubrir puestos de trabajo con 17.000 peones agrícolas en el paro en Almería

El campo almeriense necesita mano de obra y, paradójicamente, con miles de personas de este sector en el paro, tiene problemas para encontrarla. Y es que encajar la oferta y la demanda es un trabajo difícil de lograr. En la provincia existen desajustes entre trabajadores y empleos debido a diversos factores entre los que destacan la falta de cualificación de la mano de obra, la predominancia de puestos estacionales en sectores como la agricultura y la dificultad para encontrar trabajos con mayor nivel de cualificación.