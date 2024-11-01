edición general
El agro tiene problemas para cubrir puestos de trabajo con 17.000 peones agrícolas en el paro en Almería

El campo almeriense necesita mano de obra y, paradójicamente, con miles de personas de este sector en el paro, tiene problemas para encontrarla. Y es que encajar la oferta y la demanda es un trabajo difícil de lograr. En la provincia existen desajustes entre trabajadores y empleos debido a diversos factores entre los que destacan la falta de cualificación de la mano de obra, la predominancia de puestos estacionales en sectores como la agricultura y la dificultad para encontrar trabajos con mayor nivel de cualificación.

camvalf
Osea que hay 17.000 peones agrícolas en paro y tienen problemas para encontrar trabajadores. No se por que me da que para lo que tienen dificultad en encontrar son esclavo o semiesclavos que trabajen de sol a sol por un bocadillo de mortadela.
PendergastAloysius
#1 Tranquilo que la izquierda trabaja incansablemente para mejorar condiciones laborales seguir importando cuantos muertos de hambre haga falta.

Por cierto, la mortadela de pollo, por favor.
camvalf
#2 ya quisieras tu, de pollo ni mas ni menos...
Machakasaurio
#2 colega, que son las grandes empresas y asociaciones de hostelería y CEOE los que piden más inmigrantes para "cubrir puestos vacantes que no quieren (ser explotados miserablemente) los españoles".
Igual estás muy confundido con quien trae y tiene interés en los inmigrantes(ilegales mejor, que no pueden quejarse ni reclamar derechos)...
O igual vienes a exparcir odio solo, como buen trol facha.
Tú sabrás cual de las 2 opciones es...
makinavaja
#1 "la falta de cualificación de la mano de obra".... No, si para peon agrícola querrán al final carrera, dos masters y C1 de un par de idiomas.... :troll: :-D :-D :-D :troll: :troll:
frg
#7 Según para qué. Conozco uno que para podar viñas no confía en cualquiera.
pepel
Pero si hay más de 17.000 políticos en este país, bastantes de ellos profesionales.
R2dC
Esto ya lo dijo un ciborg-clon hace unos años.... Pay them more!
makinavaja
Ni aqui, ni en hostelería, ponen nunca las condiciones laborales que se ofrecen, horario, salario, horas extras.... para ver si a alguien le interesan... curioso :-D :-D :-D :-D
laruladelnorte
Es por ello que la Junta de Andalucía se ha propuesto analizar con el sector las necesidades reales del principal pilar económico de la provincia al objeto de trabajar en la correspondiente respuesta que satisfaga a todas las partes, de manera que oferta y demanda se entiendan.

Que empiecen por salarios dignos y respetar la jornada laboral,así como idea loca,seguro que alguno encuentran... ¬¬
cunaxa
El agro no tiene ningún problema para encontrar trabajadores.
Enseguida que vayan a la oficina de empleo les dan esos 17.000 empleados si lso quiere, salvo que la Comunidad Autónoma esté gestionada por inútiles.
Lo que hay es mucho mentiroso y mucho llorón entre los empresarios del campo.
Hollywoodlandia
En el paro hay un montón de extranjeros, al igual que cobrando el mínimo vital. Por eso deberíamos darle la oportunidad de trabajar y hacer posible que empiecen cuanto antes
